Mujer pilla el chacho de su pareja con su mejor amiga y los graba: “Decime en la cara”

En las redes sociales se conoció la viralización de un video captado en la costanera de Formosa, Argentina, durante las imágenes muestran el momento exacto en que una mujer confronta a su pareja tras descubrirlo en una situación comprometedora con quien ella consideraba su mejor amiga.

De igual forma, se conoció que este incidente ocurrió a plena luz del día en un espacio público. Según informes, la mujer sorprendió a su novio mientras este se encontraba con la otra joven, quien aparecía sentada sobre sus piernas. Armada con su teléfono celular para registrar cada detalle.

Por otro lado, en el material audiovisual se puede observar cómo el hombre, al notar la presencia de su pareja, se levanta de inmediato con una sonrisa, mientras que la mujer, visiblemente alterada por el dolor, se lanza contra la amiga, que vestía un vestido amarillo.



También se puede observar como entre lágrimas y gritos de desesperación, la protagonista del video lanza reproches devastadores: “Me decepcionaste” y “Decime en la cara”, pidiendo una explicación sobre esto.

¿Qué más se conoció de este video de infidelidad?

Lo que inició como un caso de infidelidad creció en la discusión debido a que la traicionada reveló que la joven del vestido amarillo no era una desconocida, sino una amiga íntima a la que ella defendía hasta el día anterior, situación que fue criticada en redes sociales por parte de los internautas.

De igual forma, se conoció que la presunta amante también habría mantenido una relación con el hermano del novio implicado. Situación que provocó que la chica a la cual le pusieron los cachos le dijera que “Te vas a ir de la casa de mi mamá. Te dimos un hogar, una familia y me haces esto.”

Dicha situación generó que muchos usuarios de redes sociales se pronunciaron al respecto, señalando la "triple traición" que sufrió la mujer por parte de su pareja y su mejor amiga.

Comentarios como “la traiciona por todos lados: la madre, el hermano, el novio” y reflexiones sobre la fragilidad de la amistad es lo que se puede leer en la cuenta que compartió el video en redes sociales.

