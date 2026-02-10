La Toxi Costeña encontró a un ex "cantado acapela con otro hombre"

Imagínate que tú estás toda tranquila y de repente sientes que algo huele mal en la relación, así que decides investigar por tu cuenta. Eso le pasó a La Toxi Costeña, quien en El Klub de La Kalle soltó una de esas historias que lo dejan a uno frío: ¡encontró a su pareja en pleno "concierto" con otro hombre!

Según contó ella misma, la situación no ocurrió en su propia casa sino en la del tipo, porque ella decidió entrarle de imprevisto tras notarlo bastante extraño en su comportamiento.

La sorpresa fue monumental cuando, al entrar sin avisar, se topó con una escena que ella describió con mucha chispa y sarcasmo: “Es que ya yo me encontré a uno cantando a capela”.



Pero la vaina no terminó ahí, porque la Toxi confesó que no ha sido la única vez que sus galanes le han salido con gustos que ella desconocía por completo.

La Toxi ha lidiado con hombres que le ocultaban su verdadera esencia hasta que la verdad le estallaba en la cara, ya fuera por descubrimientos propios o por chismes de terceros. La artista reveló en los micrófonos de La Kalle que su mala racha ha sido constante en ese sentido:

“Yo ya estuve con dos bisexuales sin saber que eran bisexuales”. Al final, el giro es que la mujer que todos tildan de "tóxica" resultó siendo la engañada en unos "ensayos musicales" que ella nunca autorizó y que le dejaron claro que no todo lo que brilla es oro.



La Toxi Costeña revela dolorosa infidelidad

Ella también sabe qué es que le partan el alma en mil pedazos, y de la forma más rastrera posible.

La historia que le contó a los periodistas de La Kalle parece sacada de una telenovela de las tres de la tarde. Cindy relató que su único exmarido, el hombre con el que compartió su vida, le pagó de la peor manera.

Lo más doloroso del asunto no fue solo la traición, sino el momento en que ocurrió. Según ella, el hombre no tuvo compasión ni siquiera cuando ella estaba más vulnerable.

“Él me metió cacho recién parida, me dejó, se fue con esa mujer, me hizo mucho daño, yo sufrí demasiado”, confesó con una honestidad que nos llegó a todos.

Cindy, recuperándose de traer una vida al mundo, sintiéndose, como ella misma dijo, "feita y chorreadita", y el hombre de la casa haciendo de las suyas a sus espaldas.

Pero el nivel de descaro llegó al límite cuando reveló cómo y con quién era la vuelta. Resulta que la "otra" no estaba lejos; era nada más y nada menos que la vecina.

En El Klub de La Kalle, ella detalló que el tipo aprovechaba cualquier descuido para meter a la mujer a la casa. “Ya lo último que hizo fue con mi vecina en mi casa mientras yo iba a una cita médica”, recordó con indignación.

Ese nivel de traición dejaría a cualquiera por el suelo, y ella admitió que andaba muy mal en esa época, amamantando y lidiando con la tristeza. Pero lo que el tipo no sabía era que a Cindy Ávila no se le pisa el poncho sin que haya consecuencias.

Ese dolor se convirtió en la gasolina que hoy la tiene donde está, pero la herida de ser engañada en su propio hogar, mientras buscaba salud en un médico, es algo que no se olvida fácil.

En la entrevista con La Kalle, ella dejó claro que ese hombre fue un "descarado" que enamoraba hasta a sus amigas. Sin embargo, este capítulo oscuro de su vida fue lo que le dio el nombre y la fuerza para ser la "Toxi" que todos conocemos.

El giro de esta historia es que, aunque ella sufrió, hoy se ríe de eso desde la cima, recordándole a todas las que han pasado por lo mismo que de ese "barro" también se sale con la frente en alto.

