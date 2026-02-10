La Toxi Costeña asegura que champeteros no la consideran del género; ¿por polémica?

Cindy Ávila, conocida a nivel nacional como 'La Toxi Costeña', dio detalles sobre la recepción que ha tenido su propuesta musical dentro del gremio de la champeta en entrevista exclusiva en El Klub de La Kalle.

Aunque su canción 'Macta llega' alcanzó una amplia difusión en Colombia y fue uno de los temas más sonados durante el Carnaval de Barranquilla, la artista señaló que varios representantes tradicionales del género han tomado distancia frente a su proyecto, una situación que, según explicó, se intensificó tras su rápida exposición mediática.

De acuerdo con la propia artista, gran parte de los exponentes del género no la reconocen como colega ni contemplan colaboraciones con su proyecto. En distintas entrevistas, algunos músicos han señalado que su éxito responde únicamente a un fenómeno viral, calificándolo como un “meme” surgido de manera espontánea.



Esta percepción, según Cindy, ha generado una barrera dentro del gremio, que cuestiona su legitimidad artística debido a su falta de formación musical formal.

Frente a estas posturas, La Toxi Costeña ha optado por mantener una actitud serena. Ella misma ha reconocido que su incursión en la música inició como una broma o “mamadera de gallo”, luego de una sugerencia de su hijo.

“Yo no tengo formación musical”, dijo, aclarando que su proceso es independiente, financiando sus propias producciones y tomando decisiones sin buscar validación externa. Así lo reiteró en la entrevista, donde habló abiertamente sobre su relación con el género y las críticas recibidas.

¿Cómo fue el camino de Cindy Ávila antes de la fama?

Antes de alcanzar reconocimiento en redes sociales y escenarios musicales, Cindy Ávila tuvo una trayectoria laboral diversa. Desde los 14 años trabajó como empleada de servicio doméstico para poder terminar el bachillerato. Posteriormente se desempeñó como vendedora de medicinas puerta a puerta y como cajera en supermercados.

Paradójicamente, la artista señaló que en la región Caribe, su lugar de origen, es donde menos contrataciones recibe. Según su percepción, en algunos sectores existe resistencia frente al ascenso de personas que provienen de contextos humildes y logran visibilidad sin el respaldo de las estructuras tradicionales del género.

Por otro lado, pese a la falta de respaldo de algunos champeteros, Cindy continúa desarrollando su carrera. Recientemente presentó su álbum ‘La reina de la rancha’, un trabajo compuesto por seis canciones. La rancha es un subgénero originado en San Andrés que combina elementos de la champeta con redobles característicos de bandas de guerra.

Actualmente, Cindy afirma que su principal motivación son sus seguidores y sus hijos. Para ella, la música representa una forma de expresión libre, más allá de las etiquetas o del reconocimiento de ciertos círculos del sector musical.

