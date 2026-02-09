Así fue la coincidencia entre modelo ligada a Nodal y Ángela Aguilar que dio de qué hablar

El cantante Christian Nodal volvió a estar en el centro de la atención pública tras la difusión de imágenes y reacciones de usuarios que captaron un momento en el que una modelo vinculada sentimentalmente con él asistió a su presentación en el palenque de la Feria de León, en el estado mexicano de Guanajuato.

La información publicada indica que la feria se llevó a cabo a finales de enero y que, aunque la presentación del artista fue bien recibida por el público, algunos internautas retomaron elementos de la vida personal de Nodal que se han mantenido como temas de interés.

¿Quién es Andrea Flores y por qué fue relacionada con Christian Nodal?

Usuarios en redes sociales notaron que Andrea Flores, influencer y modelo que en 2025 fue vinculada con Nodal de forma sentimental, compartió fotografías y videos en los que aparece en la feria durante el concierto del cantante.



La propia modelo respondió a algunos comentarios de seguidores. En uno de ellos, usó emoticones riendo, lo que fue interpretado por algunos como una respuesta humorística a las especulaciones. Cuando fue consultada sobre si estaba con su pareja en el evento, Flores mencionó en comenatrios que asistió dos días consecutivos a la feria, un día con familia y amigos y otro con su novio.



La presencia de Ángela Aguilar durante el palenque de Christian Nodal

En las mismas publicaciones y videos compartidos, se observó la presencia de Ángela Aguilar, cantante y esposa de Christian Nodal. Esto fue lo que generó aún más comentarios en redes, ya que algunos usuarios comenzaron a especular sobre la situación al ver a Flores y a Aguilar en el mismo lugar.

Hasta ahora, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones públicas respecto a las especulaciones generadas por estas publicaciones o los comentarios de los usuarios.

Las reacciones en redes sociales se dividieron entre quienes consideraron que la presencia de la modelo fue casual o relacionada con su propio plan social en la feria, y quienes comenzaron a crear teorías sobre posibles tensiones personales.

Por otro lado, aunque Flores fue mencionada en redes como alguien vinculada con Nodal, no hay confirmación oficial de una relación actual ni declaraciones que respalden que su asistencia al evento tuviera alguna intención particular en relación con el cantante o su esposa.

Por su parte, los artistas o a modelo, no han emitido declaraciones públicas que confirmen o desmientan la relevancia de su presencia en el palenque. Hasta el momento, los datos conocidos provienen de publicaciones en redes sociales y de los comentarios generados entre los usuarios.

