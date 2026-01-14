Ángela Aguilar deja sin palabras a Christian Nodal con tremendo regalazo de cumpleaños

El cantante mexicano Christian Nodal celebró su cumpleaños número 27 con una serie de eventos familiares y festivos en Zacatecas, México, que rápidamente se convirtieron en tema de conversación en redes sociales.

Entre los detalles más comentados de la celebreación estuvo el regalo que recibió de parte de su esposa, la también cantante Ángela Aguilar.

Durante la primera noche de celebración, realizada en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, Ángela preparó una sorpresa poco común en las fiestas de artistas: le regaló a Nodal un caballo, lo que según ella representaba un deseo especial para el cantante.



La escena fue captada en videos que circularon en redes sociales. En las imágenes se aprecia a Ángela Aguilar llegar montando el caballo, acompañado por una montura charra de cuero oscuro con detalles metálicos grabados en tonos dorados, aspectos propios de la talabartería tradicional mexicana.

La reacción de Nodal fue totalmente de asombro: se acercó a su esposa, compartieron un abrazo y un beso y posteriormente él mismo montó al animal ante la mirada de familiares y amigos presentes, entre ellos el cantante Pepe Aguilar.

Aunque inicialmente algunos atribuyeron la sorpresa a Pepe Aguilar, fue Ángela Aguilar quien confirmó públicamente en redes sociales que el caballo fue un regalo hecho por ella.

En un comentario a un video viral en TikTok, respondió: “Le regalé su primer caballo”, despejando cualquier duda sobre el origen del presente.

¿Cuánto cuesta el caballo que le dio Ángela Aguilar a Christian Nodal?

El regalo también abrió un debate sobre su posible valor económico, pues los caballos con características apreciadas en charrería suelen tener precios que varían ampliamente.

Según expertos ecuestres mexicanos, un caballo de ese tipo puede costar desde alrededor de 35,000 pesos mexicanos (aproximadamente 7,1 millones de pesos colombianos).

Teniendo en cuenta lo anterior, si se trata de un animal sin registro profesional, hasta más de 350,000 pesos mexicanos (más de 70 millones de pesos colombianos) si posee entrenamiento especializado en rienda charra e inscripción en registros de competencia.

En subastas de ejemplares de alta calidad, precios incluso superan el medio millón de pesos mexicanos (más de 100 millones de pesos colombianos).

¡Qué es el Nodal Fest?

El Nodal Fest fue la celebración por los 27 años de Nodal que no se limitó a una sola noche.

Tras la velada en el rancho El Soyate, las festividades continuaron con eventos en el centro histórico de Zacatecas, incluyendo una callejoneada que finalizó en el hotel Quinta Real Zacatecas, fuegos artificiales y una gran variedad de actividades sociales entre familiares y amigos.

El regalo de Ángela Aguilar y la forma en que fue entregado se convirtieron en uno de los momentos más vistos y comentados del llamado “Nodal Fest”, sumándose a las celebraciones que marcaron esta fecha especial para el cantante de regional mexicano y su círculo cercano.

