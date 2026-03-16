Giro en caso de Nicolás Maduro en Estados Unidos; ¿documento clave le daría la libertad?

En un nuevo capítulo del proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos, después de su captura el pasado 3 de enero, la Fiscalía de ese país presentó un documento que bloquea las intenciones del exmandatario de costear su defensa legal con recursos del Estado venezolano.

Tanto es así que los fiscales de tierra norteamericana, los cuales calificaron de “extraordinaria” la solicitud de Maduro para recibir pagos del Gobierno de Venezuela, argumentando que Washington no lo reconoce como el líder legítimo del país desde hace años.

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Sin embargo, la controversia escaló tras una moción presentada por el abogado de Maduro, Barry Pollack, quien instó al juez de distrito Alvin Hellerstein a desestimar la acusación, según información del medio de Reuters, la defensa sostiene que el Departamento del Tesoro de EE. UU. revocó una exención de sanciones que anteriormente permitía al Gobierno venezolano financiar los gastos legales de sus funcionarios.



Por lo cual, el documento presentado por la Fiscalía el pasado viernes 13 de marzo rebate esta postura de manera tajante. Según los fiscales, la normativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) prohíbe explícitamente el uso de recursos de una entidad sancionada para cubrir los honorarios de abogados de otra persona también sujeta a sanciones.

Así luce la celda en la que se encuentra recluído Nicolás Maduro Foto: redes sociales

¿Qué más se conoció del caso de Nicolás Maduro?

A pesar de la negativa para utilizar el erario público, las autoridades estadounidenses han dejado una puerta abierta para que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aún puedan utilizar sus fondos personales en Venezuela para financiar su representación legal. La Fiscalía subrayó que la negativa a conceder fondos estatales no vulnera el derecho a la defensa ni las garantías del caso.

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Por otro lado, se conoció que el argumento central de la Fiscalía se basa en la legitimidad de las sanciones impuestas, cuyo objetivo declarado ha sido expulsar a Maduro y Flores del poder. “Ambos acusados seguramente también sabían que el Gobierno de Estados Unidos no los consideraba ocupantes de cargos legítimos”, afirmó el medio mencionado.

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Mientras se desarrollaba este tema, se comenzaron a conocer otros temas sobre la vida de Maduro en una prisión federal de Nueva York. Según reportes, este permanece bajo un régimen estricto, saliendo de su celda en tiempos reducidos y siempre portando grilletes en los pies.

Cabe recordar que Maduro fue capturado tras una operación de Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026, y compareció ante el tribunal de Manhattan por primera vez el 5 de enero de ese mismo año, enfrentando graves cargos de tráfico de estupefacientes.

Por ahora, la defensa de Maduro y Flores, encabezada por abogados como Mark Donnelly y Andrés Sánchez, continúa buscando estrategias para desestimar los cargos y que puedan usar recursos de Venezuela.

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