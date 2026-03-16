Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ADIÓS A PRODUCTOR DE LECHE
CASO NICOLÁS MADURO
DESAPARICIÓN DE DAVID ACOSTA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Giro en caso de Nicolás Maduro en Estados Unidos; ¿documento clave le daría la libertad?

Giro en caso de Nicolás Maduro en Estados Unidos; ¿documento clave le daría la libertad?

La segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en una corte federal de Nueva York fue reprogramada para el 26 de marzo de 2026.

Detalles del caso de Nicolás Maduro en Estados Unidos
Giro en caso de Nicolás Maduro en Estados Unidos; ¿documento clave le daría la libertad?
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de mar, 2026

En un nuevo capítulo del proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos, después de su captura el pasado 3 de enero, la Fiscalía de ese país presentó un documento que bloquea las intenciones del exmandatario de costear su defensa legal con recursos del Estado venezolano.

Tanto es así que los fiscales de tierra norteamericana, los cuales calificaron de “extraordinaria” la solicitud de Maduro para recibir pagos del Gobierno de Venezuela, argumentando que Washington no lo reconoce como el líder legítimo del país desde hace años.

Puedes leer: Investigación a Nicolás Maduro podría conducirlo a pena de muerte; esta sería la razón

Sin embargo, la controversia escaló tras una moción presentada por el abogado de Maduro, Barry Pollack, quien instó al juez de distrito Alvin Hellerstein a desestimar la acusación, según información del medio de Reuters, la defensa sostiene que el Departamento del Tesoro de EE. UU. revocó una exención de sanciones que anteriormente permitía al Gobierno venezolano financiar los gastos legales de sus funcionarios.

Te puede interesar

  1. Así serían los días de Nicolás Maduro en la cárcel de Estados Unidos
    Nicolás Maduro, exmandatario venezolano
    Foto: AFP
    Internacional

    Revelan cómo vive Nicolás Maduro en prisión y lejos de su familia: Gritos a la madrugada

  2. Hijo de Nicolás Maduro da a conocer carta que habría escrito su padre desde la cárcel
    Nicolas Maduro, exmandatario venezolano
    Foto: AFP
    Internacional

    Nicolás Maduro escribió inesperada carta a su hijo desde prisión; detalles de la carta

Por lo cual, el documento presentado por la Fiscalía el pasado viernes 13 de marzo rebate esta postura de manera tajante. Según los fiscales, la normativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) prohíbe explícitamente el uso de recursos de una entidad sancionada para cubrir los honorarios de abogados de otra persona también sujeta a sanciones.

Nicolás Maduro
Así luce la celda en la que se encuentra recluído Nicolás Maduro
Foto: redes sociales

¿Qué más se conoció del caso de Nicolás Maduro?

A pesar de la negativa para utilizar el erario público, las autoridades estadounidenses han dejado una puerta abierta para que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aún puedan utilizar sus fondos personales en Venezuela para financiar su representación legal. La Fiscalía subrayó que la negativa a conceder fondos estatales no vulnera el derecho a la defensa ni las garantías del caso.

Publicidad

Puedes leer: Se conoce cómo fueron los últimos días de Maduro en el poder; tenía dudas sobre Delcy Rodríguez

Por otro lado, se conoció que el argumento central de la Fiscalía se basa en la legitimidad de las sanciones impuestas, cuyo objetivo declarado ha sido expulsar a Maduro y Flores del poder. “Ambos acusados seguramente también sabían que el Gobierno de Estados Unidos no los consideraba ocupantes de cargos legítimos”, afirmó el medio mencionado.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Nicolás Maduro en la cárcel de Metropolitan Detention Center (MDC)
    Se conoce el verdadero estado de Nicolás Maduro en cárcel de EE.UU.; así son sus días
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Se conoce el verdadero estado de Nicolás Maduro en cárcel de EE.UU.; así son sus días

  2. Aplazan audiencia de Nicolás Maduro
    EE.UU. advierte sobre situación con Nicolás Maduro tras compleja situación jurídica
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Internacional

    EE.UU. advierte sobre situación con Nicolás Maduro tras compleja situación jurídica

Mientras se desarrollaba este tema, se comenzaron a conocer otros temas sobre la vida de Maduro en una prisión federal de Nueva York. Según reportes, este permanece bajo un régimen estricto, saliendo de su celda en tiempos reducidos y siempre portando grilletes en los pies.

Cabe recordar que Maduro fue capturado tras una operación de Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026, y compareció ante el tribunal de Manhattan por primera vez el 5 de enero de ese mismo año, enfrentando graves cargos de tráfico de estupefacientes.

Por ahora, la defensa de Maduro y Flores, encabezada por abogados como Mark Donnelly y Andrés Sánchez, continúa buscando estrategias para desestimar los cargos y que puedan usar recursos de Venezuela.

Mira también: “La alarma suena a las 6 a.m.”: revelan cómo es un día de Maduro en la cárcel

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Nicolás Maduro

Venezuela

Estados Unidos

Donald Trump