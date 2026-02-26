Se conoce cómo fueron los últimos días de Maduro en el poder; tenía dudas sobre Delcy Rodríguez

El pasado 3 de enero de 2026, una operación militar de Estados Unidos en Caracas culminó con la captura de Nicolás Maduro, un hecho que desencadenó cambios políticos en Venezuela. Días después, The New York Times publicó un informe sobre cómo fueron sus últimos días en el poder.

Inicialmente, el medio en mención afirmó que Maduro estaba confiando de que Trump no iba a atacar Caracas, destacando que el despliegue de tropas en el Caribe solo era una estrategía de presión. “No van a atacar Caracas”, insistía, según personas citadas por The New York Times.

Por otro lado, el reportaje de este medio menciona que el dictador subestimó las advertencias que había recibido. A finales de noviembre habló por teléfono entre cinco y diez minutos con Trump. “Tienes una voz fuerte”, le dijo el presidente estadounidense, en tono jocoso. Maduro respondió que lo impresionará más si lo viera en persona, “debidamente duchado y vestido”, relató el medio en cuestión.



De igual forma, mencionó que la llamada terminó sin acuerdos; lo que hizo pensar a Nicolás Maduro que había ganado tiempo. Sin embargo, esto provocó que comenzara a desconfiar en Washington y también de su círculo cercano, en especial en su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez.



¿Qué más se conoció de los últimos días de Nicolás Maduro?

Sumado a esto el medio en cuestión, después de esta llamada el exlider de Venezuela redujo sus apariciones en público y reforzó su seguridad ante el temor de infiltraciones internas. Tanto es así, que dentro de su círculo cercano afirmó tener desconfianza de Delcy, pese a no decirlo.

Una fecha clave fue el 10 de diciembre, según Times, Donald Trum entregó una señal clara de sus intenciones al interceptar un petrolero que transportaba crudo venezolano, lo que inició un bloqueo parcial que afectó la principal fuente de ingresos del país. Pese a esto Maduro lo interpretó como parte de una negociación y no como una amenaza directa.

Días antes de navidad, Washington transmitió una última oferta a través de intermediarios, en la cual mencionaba que si aceptaba el exilio, no sería perseguido judicialmente ni se centrarían en su fortuna. Pese a esto, Maduro la rechazó, debido a que llegó a creer que dicho país no asumirá los costos.

Por otro lado, el 30 de diciembre, Delcy se reunió con Maduro para transmitirle la gravedad del colapso económico en curso. El dictador desestimó sus preocupaciones. Según se dice, el entonces líder del régimen esperaba, si mucho, ataques contra instalaciones petroleras, pese a eso estaba confiado en su armamento.

En paralelo, pasó la Nochevieja con familiares y amigos, comió hallacas y pan de jamón y envió mensajes de Año Nuevo a altos funcionarios. “Feliz Año Nuevo para usted y su familia”, sin embargo, días después se llevó a cabo la operación contra él.

Finalmente, se conoció que Delcy estaba de vacaciones en la isla de Margarita, cuando recibió una llamada minutos después de la captura. Funcionarios estadounidenses le advirtieron que el Pentágono lanzaría una serie más amplia de bombardeos si no quería cooperar. Tras obtener pruebas de que Nicolás Maduro seguía con vida, aceptó.

