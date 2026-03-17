Zulma Guzmán habría enviado chocolates con talio a más personas; ¿asesina en serie?

Aparecen nuevos detalles en el proceso judicial contra Zulma Guzmán, la empresaria que es investigada por el envenenamiento de dos menores en Bogotá en abril del año 2025. Se conoció un nuevo giro inesperado con el descubrimiento de nuevas pruebas que podrían mostrar un patrón previó a este hecho.

Las autoridades nacionales intensifican la presión diplomática en Reino Unido para traerla de vuelta al país. Sin embargo, pese a esto surge un nuevo expediente que vincula a la empresaria con un intento de homicidio contra su propia cuñada meses antes de la muerte de las niñas.

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Se conoció que Zulma Guzmán habría intentado envenenar a Elvira María Restrepo, su cuñada, utilizando talio. Según investigaciones de las autoridades, en los primeros días de enero de 2025, esta recibió un paquete de chocolates envenenados bajo una modalidad idéntica a la utilizada posteriormente con las menores.



Así mismo, el empaque utilizado tenía logos de una universidad de Bogotá a la que ambas habían asistido para una reunión de exalumnos horas antes. Adicionalmente, las autoridades determinaron que la persona encargada de gestionar los envíos utilizó el mismo número de celular para solicitar tres servicios de mensajería distintos.

Gracias a lo anterior, las autoridades nacionales refuerzan la teoría de que había un plan orquestado, en especial porque esto sucedió meses antes, cuando dos niñas fallecieron tras consumir frambuesas contaminadas con el metal pesado.

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¿Qué pasará con Zulma Guzmán?

Ante estos nuevos hallazgos, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, solicitó formalmente a la Cancillería que comunique al Gobierno del Reino Unido la "importancia y prioridad" de extraditar a Zulma Guzmán. Esto con el objetivo principal es evitar escenarios de impunidad y garantizar los derechos de las víctimas.

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Donde enfatizó que la comparecencia de la procesada es esencial para el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales colombianas. "Se solicita comunicar la relevancia del caso, así como la voluntad del Estado colombiano de fortalecer la cooperación judicial", señaló el jefe de la cartera.

Sin embargo, Zulma Guzmán permanece recluida en la prisión de Bronzefield, en Londres, mientras la justicia británica evalúa su entrega. La defensa de la empresaria alega que esta tiene problemas de salud mental para frenar el proceso, lo que ha obligado a los jueces británicos a ser más estrictos en la evaluación de las condiciones carcelarias en Colombia.

Para contrarrestar estos argumentos, el Gobierno colombiano ya ha designado un posible centro de reclusión, como es el pabellón de exfuncionarias públicas de la cárcel El Buen Pastor, además de proponer una veeduría internacional para este establecimiento penitenciario.

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