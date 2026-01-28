Sale a la luz chat de Zulma Guzmán con el papá de una de las niñas envenenadas; hay celos

El caso de las menores envenenadas con talio en el norte de Bogotá en abril del 2025, dio un nuevo giro tras conocerse detalles de la relación entre la principal sospechosa, Zulma Guzmán, y Juan de Bedout, padre de las víctimas, debido a que este último entregó nuevos detalles sobre esto, Florencio Sánchez, director de Focus Noticias.

Juan de Bedout compareció ante la Fiscalía General de la Nación para rendir una declaración juramentada en calidad de testigo por el fallecimiento de las dos menores y el fallecimiento de su esposa, Alicia Graham Sardi, ocurrido durante la pandemia, a quién también se le encontró rastro de este químico en su cuerpo.

Sin embargo, uno de los puntos de mayor fricción en el proceso es la naturaleza y duración del vínculo entre Guzmán y De Bedout, mientras el economista reconoce que hubo una relación pero asegura que esta fue breve, con una duración de entre tres y seis meses, mientras Zulma Guzmán mencionó que esto se dio desde el año 2013.



¿Cuál es el chat de Zulma Guzmán y Juan de Bedout?

Por otro lado, se conoció que Daniel, conductor de La Red Viral, afirmó que durante varios mensajes de WhatsApp muestran comportamientos de celos por parte de Zulma Guzmán. Además, el incidente ocurrió cuando ambos coincidieron en un restaurante tras haber terminado su relación.

Sumado a esto, Florencio agregó que “Ellos se encuentran en un restaurante, ya no tenían relación, y ella le envía un mensaje por WhatsApp cuestionando a la mujer con la que él estaba”.

De igual forma, agregó que aunque este episodio podría parecer un asunto personal menor, los analistas sugieren que es clave para entender la dinámica emocional que rodeaba a la pareja antes y durante los trágicos sucesos que ocurrieron días después.

Recordemos que en estos momentos, Zulma Guzmán fue detenida por las autoridades británicas tras un incidente en el que se lanzó al río Támesis. Luego de ser rescatada y trasladada a un centro hospitalario, se procedió a su identificación y posterior captura bajo los requerimientos internacionales.

En estos momentos, la empresaria bogotana permanece en un centro carcelario en Reino Unido, mientras sucede la segunda audiencia en este país. Esto mientras la Fiscalía es la encargada de determinar la responsabilidad real de la mujer, afirmando que tiene la suficientes pruebas para su extradición a Colombia.

