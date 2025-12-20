El intenso chat entre Zulma Guzmán y su amante: "En serio con cualquier gurre"

La búsqueda de Zulma Guzmán Castro, de 54 años, tomó un rumbo inesperado en la capital del Reino Unido. El pasado 16 de diciembre, agentes de la Policía de Londres la rescataron de las aguas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de recibir el reporte de una mujer en dificultades. Desde entonces, permanece bajo vigilancia médica y policial, mientras su situación jurídica avanza en el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde se analiza su envío de regreso a Colombia.

Las autoridades confirmaron que la mujer había llegado al Reino Unido el 11 de noviembre, tras un recorrido que incluyó pasos por Brasil y España. Su ubicación cerró semanas de incertidumbre sobre su paradero, especialmente luego de que se emitiera una circular roja para dar con ella.

Puedes leer: Aparece primera foto de Zulma Guzmán en Europa, ¿con un aspecto diferente?



Antes de ser encontrada, Zulma Guzmán apareció en una entrevista virtual con el medio Focus Noticias, en la que negó cualquier responsabilidad en los hechos que se investigan en Colombia. En sus declaraciones aseguró comprender el dolor de las familias afectadas y sostuvo que se estaba señalando a la persona equivocada. Sin embargo, un detalle aparentemente menor llamó la atención de quienes seguían el caso: la botella de agua que sostenía durante la entrevista, una marca que solo se comercializa en tiendas del Reino Unido, lo que terminó confirmando que se encontraba fuera del país.

Mientras se recupera, su proceso continúa en curso. En Colombia, las autoridades esperan su retorno para que responda por cargos graves relacionados con la muerte de dos menores, ocurrida en abril de 2025, así como por otros señalamientos vinculados a personas que lograron sobrevivir tras permanecer hospitalizadas durante varios meses.

Publicidad

Paralelo al avance judicial, también han salido a la luz detalles personales que forman parte del expediente. Entre ellos, su relación sentimental clandestina con Juan de Bedout, padre de una de las menores. Zulma reconoció que ambos se reencontraron en un momento específico de la vida de él, cuando quedó viudo, y que decidieron mantener el vínculo en reserva. Según su versión, ese lazo ha sido utilizado como el elemento central para vincularla al caso.

Puedes leer: Este fue el recorrido que hizo Zulma Guzmán luego de muerte de niñas con talio

Publicidad

Foto de Zulma Castro capturada /Foto: redes sociales /IA

Los chats entre Zulma Guzmán y Juan de Bedout revelan reclamos, celos e insistencia

Dentro del expediente que hoy analizan las autoridades, los mensajes intercambiados por chat entre Zulma Guzmán y Juan de Bedout se convirtieron en una de las piezas más sensibles del proceso. Según la declaración entregada por el padre de una de las menores, la comunicación comenzó de manera cordial, pero con el paso del tiempo tomó un tono cada vez más insistente.

Juan de Bedout relató que, tras el primer acercamiento, Zulma empezó a escribirle con frecuencia, reclamándole atención y mostrando inconformidad frente a su vida personal. Los mensajes, según consta en el expediente, pasaron de simples conversaciones a textos cargados de reproches, especialmente cuando ella se enteró de que él había iniciado una nueva relación sentimental.

De acuerdo con lo revelado, en los chats se evidencian celos reiterados y una actitud posesiva que llamó la atención de los investigadores. En varios mensajes, Zulma cuestionaba las decisiones del hombre y le exigía explicaciones sobre con quién compartía su tiempo, a pesar de que la relación entre ambos se había dado de manera reservada.

Uno de los mensajes que más generó alarma dentro del proceso es citado textualmente en el expediente. En él, Zulma expresa su molestia por la nueva pareja de Juan de Bedout con una frase que quedó registrada: “En serio, con cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil”. Este texto fue interpretado como una muestra clara del tono confrontacional que había tomado la comunicación.

El padre de la menor explicó que, tras ese tipo de mensajes, decidió marcar distancia. Sin embargo, la insistencia continuó durante un tiempo, según lo relatado ante las autoridades. Para los investigadores, estos intercambios ayudan a entender la dinámica emocional que existía entre ambos y el contexto previo a los hechos que hoy se investigan.