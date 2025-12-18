Aparece primera foto de Zulma Guzmán en Europa, ¿con un aspecto diferente?

Una imagen captada en un punto migratorio del Reino Unido se convirtió en una pieza central dentro del proceso que rodea a Zulma Guzmán Castro. La fotografía, conocida en las últimas horas, corresponde a su ingreso a territorio británico el pasado 11 de noviembre, una fecha que llama la atención de los investigadores porque para entonces ya existía una circular internacional en su contra por el caso relacionado con la muerte de dos menores en Bogotá.

La imagen, que hace parte del registro oficial de entrada al país europeo, permitió a las autoridades reconstruir con mayor claridad el recorrido que hizo la empresaria fuera de Colombia. Según la información recopilada por los investigadores, antes de llegar a Londres, Guzmán Castro habría pasado por Argentina, Brasil y España, en un trayecto que ahora es revisado con lupa por los equipos judiciales que siguen el caso.

Aparece Zulma Guzmán y niega culpa en caso de menores; dice que la acusan por ser "amante"



Zulma Guzmán /Foto: suministrada

El rastro de la empresaria volvió a aparecer esta semana en circunstancias que encendieron las alertas en el Reino Unido. La Policía Metropolitana de Londres atendió una llamada en la que se advertía sobre una mujer en situación de riesgo cerca del puente de Battersea, al suroccidente de la capital británica. La alerta se registró sobre las 6:45 de la mañana, hora local, y activó un operativo de rescate en el río Támesis.

Minutos después, unidades especializadas lograron ubicar y sacar del agua a una mujer de aproximadamente 50 años, quien fue trasladada de inmediato a un centro médico. Las autoridades londinenses confirmaron que su estado de salud es estable y que las afectaciones que presentaba no comprometían su vida. Posteriormente, se estableció que se trataba de Zulma Guzmán Castro.

Mientras permanece bajo observación médica, el caso tomó un nuevo giro judicial. De acuerdo con información oficial, un tribunal de magistrados de Westminster emitió una orden de arresto en su contra, un paso clave que abre el camino para que la empresaria deba comparecer ante la justicia británica. Esta instancia es la encargada de evaluar procesos de extradición y otros procedimientos internacionales.

Habría segunda mujer involucrada en caso de niñas intoxicadas con frambuesas

Zulma Guzmán, visitó dos países antes de ser capturada Foto: redes sociales, ImageFX

Zulma Guzmán, capturada en Londres

Desde Colombia, las autoridades habían solicitado apoyo a organismos del Reino Unido para ubicar a Guzmán Castro, luego de que se conociera su salida del país. La cooperación internacional permitió que el caso avanzara con mayor rapidez, especialmente tras la difusión de la fotografía del ingreso al territorio británico, considerada determinante para confirmar fechas y movimientos.

El proceso se originó tras la muerte de dos niñas, de 13 y 14 años, ocurrida en abril en Bogotá, luego de ingerir alimentos que contenían talio, un metal altamente tóxico. Desde el inicio, el caso generó conmoción y atención nacional, no solo por la gravedad de los hechos, sino por el perfil de la mujer señalada y su entorno empresarial.

Guzmán Castro ha negado cualquier responsabilidad y ha insistido en que enfrenta una campaña de desprestigio. No obstante, las autoridades colombianas mantienen activa la investigación y esperan que, una vez se defina su situación médica, la empresaria quede bajo custodia policial en el Reino Unido para enfrentar las diligencias correspondientes.

Medios británicos también han señalado que la Agencia Nacional de Crimen estaba al tanto del caso y siguiendo de cerca cualquier información relacionada con una ciudadana colombiana buscada por autoridades de su país. Aunque la entidad evitó pronunciarse en detalle, confirmó que existía conocimiento previo de las solicitudes enviadas desde Colombia.

