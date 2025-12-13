Zulma Guzmán reaparece y explica por qué salió del país, ¿temor a captura inminente?

Zulma Guzmán volvió a aparecer públicamente luego de semanas de silencio y en medio de una investigación que la mantiene bajo el foco de las autoridades.

Desde el exterior, la empresaria explicó por primera vez las razones por las que salió de Colombia, negó que su viaje haya tenido como objetivo evadir a la justicia y aseguró que la notificación internacional y la orden de captura la tomaron completamente por sorpresa.

Según su versión, su salida del país ocurrió el 13 de abril, mucho antes de que se conocieran avances públicos del proceso. Guzmán afirmó que el viaje estaba programado por razones académicas y para adelantar proyectos profesionales en el exterior, descartando de plano que se tratara de una huida.

La empresaria insistió en que está dispuesta a ejercer su defensa por las vías legales correspondientes, aunque reconoció que el panorama cambió de forma abrupta cuando se enteró de que existía una orden de búsqueda internacional.

Reaparece Zulma Guzmán y rompe el silencio /Foto: redes sociales

“Buscan destruirme antes de cualquier proceso”: Zulma Guzmán

En su aparición, Zulma Guzmán fue enfática al señalar que, según ella, existe una estrategia orientada a afectar su imagen personal y profesional antes de que se adelante cualquier actuación formal.

“La estrategia se nota que era básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir la imagen y dar una versión que acaba conmigo sin ningún proceso ni garantías”, expresó a Focus en exclusiva.

La empresaria cuestionó que, a su juicio, se haya construido un relato público sin que se le haya permitido ejercer plenamente su derecho a defenderse. Insistió en que, hasta ahora, no ha tenido un escenario donde pueda exponer su versión en igualdad de condiciones.

Así avanza la investigación contra Zulma Guzmán /Foto: redes sociales /IA

Guzmán también explicó por qué considera que terminó vinculada al caso. Según dijo, su nombre habría aparecido como una opción “fácil” debido a una relación sentimental clandestina que sostuvo durante varios años con Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas.

“Pienso que soy el vínculo más fácil para encontrar a alguien a quien culpar, dado que fui amante de esta persona durante tantos años. Eso me convierte en un objetivo sencillo”, afirmó. Para ella, ese aspecto personal habría pesado más que cualquier elemento técnico o probatorio.

La investigación se originó tras la muerte de dos menores de edad, ocurrida el pasado mes de abril, luego de consumir frambuesas con chocolate que llegaron a su lugar de residencia. Tras varios análisis, los dictámenes de Medicina Legal concluyeron que las niñas fallecieron por una intoxicación con talio, un metal altamente peligroso para el ser humano.

Los viajes de Zulma Guzmán bajo la lupa de la Fiscalía

Uno de los puntos que más ha llamado la atención de los investigadores son los desplazamientos internacionales de Zulma Guzmán después de conocerse la muerte de las menores. La Fiscalía General de la Nación informó que, tras la intoxicación, la mujer habría salido de Colombia con destino a Argentina.

Posteriormente, según el ente investigador, existiría información que indica que Guzmán se habría movido por otros países como Brasil, España y el Reino Unido, lo que llevó a solicitar una notificación roja para dar con su ubicación y materializar el requerimiento judicial.

La empresaria, por su parte, reiteró que esos desplazamientos hacen parte de su agenda académica y profesional, y negó que se trate de un intento por mantenerse fuera del alcance de las autoridades.



¿Dónde está Zulma Guzmán?

Aunque no se ha confirmado desde qué país se comunica actualmente, la situación legal de Zulma Guzmán sigue abierta y su ubicación exacta no ha sido revelada públicamente. Mientras las autoridades avanzan con las diligencias correspondientes, la posibilidad de una captura sigue latente, lo que mantiene el caso en el centro del debate. Por ahora, Guzmán sostiene que continuará dando su versión y que afrontará el proceso por los canales legales.