¿Cuándo inician clases los colegios públicos? Se acabaron las vacaciones

Con la llegada del 2026, millones de jóvenes en Colombia se preparan para el regreso a clases en los colegios públicos. Según los calendarios establecidos por las secretarías de educación antes de finalizar el 2025, los estudiantes retomarán sus actividades académicas en una ventana de tiempo que comprende desde el 19 de enero hasta el 2 de febrero de 2026.

Se conoció que el cambio de las fechas responde a la autonomía otorgada por el Ministerio de Educación, que permite a cada municipio o departamento organizar su calendario académico de acuerdo con sus tradiciones y condiciones económicas regionales.

Puedes leer: Así operará el pico y placa en Bogotá entre el 5 y el 11 de enero de 2026



No obstante, todas las instituciones del país deben cumplir obligatoriamente con 40 semanas de trabajo académico, distribuidas en dos periodos semestrales.



Fechas de ingreso por regiones de los colegios públicos

El inicio del periodo escolar 2026 no es uniforme. Debido a que la mayoría de las instituciones oficiales han optado por iniciar la penúltima y última semana de enero, para tener dos semanas de descanso en el primer mes del año:

• 19 de enero: Inician clases Antioquia, Magdalena, Bucaramanga, Norte de Santander, Cúcuta, Sincelejo, Tolima, Ibagué, Caldas y Popayán.

• 26 de enero: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Atlántico, Cartagena, Cauca, Valle del Cauca, Cali, Nariño, Pereira, Boyacá, Villavicencio, Cundinamarca y Pasto.

Publicidad

• 2 de febrero: El departamento de La Guajira será el último en iniciar su jornada escolar.



Calendario de los colegios públicos en Bogotá

Para los colegios públicos de la capital, el calendario se rige bajo la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025. En Bogotá, el trabajo con los estudiantes consta de dos semestres de 20 semanas cada uno; iniciando el lunes 26 de enero y terminado el 21 de junio. Para después de un receso de mitad de año.

Puedes leer: Banco Agrario confirma quiénes recibirán alivio de $550 mil en enero; piden un requisito

Publicidad

El segundo período comenzará el 6 de julio y se extenderá hasta el 29 de noviembre de 2026. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que a lo largo del año escolar hay descansos, los cuales se pueden dividir en varias, estos descansos se dividen en varias fases.

1. Semana Santa: Del 30 de marzo al 5 de abril.

2. Vacaciones de mitad de año: Del 22 de junio al 6 de julio.

3. Semana de receso escolar: Del 5 al 12 de octubre.

4. Vacaciones de fin de año: Iniciando el 30 de noviembre.