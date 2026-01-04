Así operará el pico y placa en Bogotá entre el 5 y el 11 de enero de 2026

La movilidad en Bogotá continuará regulada durante la segunda semana de enero de 2026 con la aplicación de la medida de pico y placa para vehículos particulares. La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que la restricción se mantendrá bajo el esquema habitual, por lo que los conductores deberán revisar con atención el calendario antes de salir a las calles.

La autoridad de tránsito recordó que la medida se aplica únicamente en días hábiles, es decir, de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Durante los fines de semana y el domingo 11 de enero no habrá limitaciones para la circulación de carros particulares.

Organización de la restricción por número de placa

El funcionamiento del pico y placa se basa en la terminación de la placa y en si el día del calendario es par o impar. En las fechas impares están autorizados a circular los vehículos cuya placa finaliza en los números del 1 al 5. Por el contrario, en los días pares pueden movilizarse aquellos automotores con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Con este criterio, el lunes 5 de enero podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. El martes 6, al tratarse de un día par, estarán habilitados los carros cuyas placas finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. El miércoles 7 volverá a aplicarse la restricción para las placas 6 a 0, permitiendo la circulación de las placas 1 a 5. El jueves 8 podrán circular nuevamente los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que el viernes 9 quedará habilitada la movilidad para las placas 1, 2, 3, 4 y 5.

Desde la Secretaría de Movilidad insistieron en que no respetar la medida puede derivar en sanciones económicas e inmovilización del vehículo, por lo que recomiendan planear los desplazamientos con anticipación, especialmente durante las horas de mayor congestión.

Publicidad

Finalmente, la entidad reiteró que el Pico y Placa Solidario solo puede adquirirse a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. El proceso de pago se realiza exclusivamente mediante PSE dentro de la plataforma autorizada, por lo que se advierte a los ciudadanos sobre posibles fraudes ofrecidos por canales no oficiales.