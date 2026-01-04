Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
CIFRAS DEL ATENTADO
ELIMINACIÓN DE PEAJES
PALABRAS DE MADURO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Así operará el pico y placa en Bogotá entre el 5 y el 11 de enero de 2026

Así operará el pico y placa en Bogotá entre el 5 y el 11 de enero de 2026

Si tiene carro en Bogotá, esta información le puede evitar una multa. La Alcaldía confirmó cómo funcionará el pico y placa durante la semana del 5 al 11 de enero y qué placas podrán circular cada día.

pico y placa bogotá enero.jpg
Así operará el pico y placa en Bogotá
Foto: x @SectorMovilidad
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

La movilidad en Bogotá continuará regulada durante la segunda semana de enero de 2026 con la aplicación de la medida de pico y placa para vehículos particulares. La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que la restricción se mantendrá bajo el esquema habitual, por lo que los conductores deberán revisar con atención el calendario antes de salir a las calles.

La autoridad de tránsito recordó que la medida se aplica únicamente en días hábiles, es decir, de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Durante los fines de semana y el domingo 11 de enero no habrá limitaciones para la circulación de carros particulares.

Lee también

  1. Ajustes del pico y placa en Bogotá del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026
    Ajustes del pico y placa en Bogotá del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026
    Foto: Labs.google
    Bogotá

    Ajustes del pico y placa en Bogotá para el 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026

  2. Pico y Placa Regional 2026 en Bogotá:
    Foto: x @SectorMovilidad
    Información de servicio

    Pico y Placa Regional de fin de año: así será el regreso a Bogotá en 2026

Organización de la restricción por número de placa

El funcionamiento del pico y placa se basa en la terminación de la placa y en si el día del calendario es par o impar. En las fechas impares están autorizados a circular los vehículos cuya placa finaliza en los números del 1 al 5. Por el contrario, en los días pares pueden movilizarse aquellos automotores con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Con este criterio, el lunes 5 de enero podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. El martes 6, al tratarse de un día par, estarán habilitados los carros cuyas placas finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. El miércoles 7 volverá a aplicarse la restricción para las placas 6 a 0, permitiendo la circulación de las placas 1 a 5. El jueves 8 podrán circular nuevamente los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que el viernes 9 quedará habilitada la movilidad para las placas 1, 2, 3, 4 y 5.

Desde la Secretaría de Movilidad insistieron en que no respetar la medida puede derivar en sanciones económicas e inmovilización del vehículo, por lo que recomiendan planear los desplazamientos con anticipación, especialmente durante las horas de mayor congestión.

Publicidad

Finalmente, la entidad reiteró que el Pico y Placa Solidario solo puede adquirirse a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. El proceso de pago se realiza exclusivamente mediante PSE dentro de la plataforma autorizada, por lo que se advierte a los ciudadanos sobre posibles fraudes ofrecidos por canales no oficiales.

Te puede interesar

  1. Alcalde de Bogotá anuncia cambios en Pico y Placa
    Alcalde de Bogotá anuncia cambios en Pico y Placa; incluye más días y tipo de matrícula
    Foto: Creada con Labs.google
    Bogotá

    Alcalde de Bogotá anuncia cambios en Pico y Placa; incluye más días y tipo de matrícula

  2. Pico y placa regional lunes 30 de junio.jpg
    Pico y placa regional lunes 30 de junio
    Foto: Instagram @sectormovilidad
    Bogotá

    ¿Vas a viajar? Conoce el Pico y Placa regional en Bogotá para el 30 de junio

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Pico y Placa

Policía de tránsito

Bogotá