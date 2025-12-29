Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ROBAN A ESTUDIANTES FALLECIDOS EN ANTIOQUIA
PICO Y PLACA FIN DE AÑO
CALENDARIO DE FESTIVOS 2026
CASO ZULMA GUZMÁN
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Ajustes del pico y placa en Bogotá para el 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026

Ajustes del pico y placa en Bogotá para el 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026

Los conductores bogotanos tendrán dos días de libre circulación, pero las autoridades advierten que las multas por incumplir los días de restricción restantes superan los 700 mil pesos.

Ajustes del pico y placa en Bogotá del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026
Ajustes del pico y placa en Bogotá del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

Con el objetivo de facilitar el tránsito de miles de ciudadanos en Bogotá que entran y salen de la ciudad por las festividades, la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) diseñó un esquema de pico y placa con variaciones significativas para la última semana de diciembre y el inicio de enero de 2026.

Esta estrategia busca mitigar la congestión en una malla vial que enfrenta retos constantes, especialmente durante la temporada de mayor demanda de viajes.

Puedes leer: Confirmado: los peajes subirán en 2026 y ya hay fecha para el nuevo ajuste

Para evitar sanciones y planificar tus desplazamientos, es vital conocer la rotación de placas. La regla general en la capital establece que en días pares circulan los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que en días impares lo hacen los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.

El horario de restricción se mantiene de manera continua desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. para los días en que aplica la medida.

Te puede interesar

  1. Pico y Placa Regional 2026 en Bogotá:
    Foto: x @SectorMovilidad
    Información de servicio

    Pico y Placa Regional de fin de año: así será el regreso a Bogotá en 2026

  2. Banco de Bogotá y BBVA
    Cambios en la atención de BBVA y Banco de Bogotá para fin de año 2025
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    Estos serán los horarios de BBVA y Banco de Bogotá para cierre de 2025

Pico y placa en Bogotá del 29 de diciembre al 2 de enero

El calendario detallado para este periodo de transición es el siguiente:

  • Lunes 29 de diciembre: Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 30 de diciembre: Circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 31 de diciembre: Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 1 de enero de 2026: No aplica la medida por ser día festivo nacional.
  • Viernes 2 de enero de 2026: No habrá Pico y Placa. Por disposición especial de la Alcaldía Mayor, se ha levantado la restricción para todos los vehículos particulares durante toda la jornada.

La decisión de liberar la circulación el viernes 2 de enero responde a una política de gestión efectiva del tráfico, buscando facilitar el flujo de los viajeros que aprovechan el primer puente del año.

Puedes leer: Piscilago en diciembre: estos son los precios, descuentos y planes vigentes

¿Qué pasa si se incumple con el pico y placa en Bogotá?

La sanción económica para el año 2025 por infringir el pico y placa asciende a $711.750. Además de la multa pecuniaria, la norma exige la inmovilización del vehículo, lo que acarrea costos adicionales por servicios de grúa y patios.

Publicidad

Asimismo, la Secretaría de Movilidad ha emitido una alerta urgente: no te dejes engañar por páginas falsas que ofrecen el trámite de "pico y placa solidario".

El único canal oficial para este pago es el sitio web de la entidad (www.movilidadbogota.gov.co) y la única forma de pago autorizada es a través del botón PSE dentro de dicha plataforma. La SDM reitera que no tiene intermediarios para este proceso.

Te puede interesar

  1. Bogotá lanza internet gratis de 25 megas para 100.000 hogares
    /Foto: IA
    Información de servicio

    Internet gratis en hogares de Bogotá: así puedes acceder sin pagar un solo peso

  2. Esta es la localidad de Bogotá con más lesiones por pólvora en diciembre
    Esta es la localidad de Bogotá con más lesiones por pólvora en diciembre
    /Foto: IA
    Bogotá

    La localidad de Bogotá con más personas afectadas por pólvora en Navidad

Publicidad

¿Cómo será el pico y placa regional?

Para quienes regresan a la ciudad tras las vacaciones, es indispensable tener en cuenta el pico y placa Regional. Esta medida operará en los nueve corredores de entrada a Bogotá, como la Autopista Norte, la Calle 80 y la vía al Llano, bajo dos franjas horarias:

  1. De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo ingresan placas pares (0, 2, 4, 6 y 8).
  2. De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Solo ingresan placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Mira también: Cambio en pico y placa en Bogotá desata debate e indignación

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Pico y Placa

Movilidad en Bogotá

Bogotá

Noticias Bogotá