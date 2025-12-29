Ajustes del pico y placa en Bogotá para el 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026

Con el objetivo de facilitar el tránsito de miles de ciudadanos en Bogotá que entran y salen de la ciudad por las festividades, la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) diseñó un esquema de pico y placa con variaciones significativas para la última semana de diciembre y el inicio de enero de 2026.

Esta estrategia busca mitigar la congestión en una malla vial que enfrenta retos constantes, especialmente durante la temporada de mayor demanda de viajes.

Para evitar sanciones y planificar tus desplazamientos, es vital conocer la rotación de placas. La regla general en la capital establece que en días pares circulan los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que en días impares lo hacen los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.



El horario de restricción se mantiene de manera continua desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. para los días en que aplica la medida.

Pico y placa en Bogotá del 29 de diciembre al 2 de enero

El calendario detallado para este periodo de transición es el siguiente:

Lunes 29 de diciembre: Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 30 de diciembre : Circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

: Circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 31 de diciembre: Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 1 de enero de 2026: No aplica la medida por ser día festivo nacional.

No aplica la medida por ser día festivo nacional. Viernes 2 de enero de 2026: No habrá Pico y Placa. Por disposición especial de la Alcaldía Mayor, se ha levantado la restricción para todos los vehículos particulares durante toda la jornada.

La decisión de liberar la circulación el viernes 2 de enero responde a una política de gestión efectiva del tráfico, buscando facilitar el flujo de los viajeros que aprovechan el primer puente del año.

¿Qué pasa si se incumple con el pico y placa en Bogotá?

La sanción económica para el año 2025 por infringir el pico y placa asciende a $711.750. Además de la multa pecuniaria, la norma exige la inmovilización del vehículo, lo que acarrea costos adicionales por servicios de grúa y patios.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad ha emitido una alerta urgente: no te dejes engañar por páginas falsas que ofrecen el trámite de "pico y placa solidario".

El único canal oficial para este pago es el sitio web de la entidad (www.movilidadbogota.gov.co) y la única forma de pago autorizada es a través del botón PSE dentro de dicha plataforma. La SDM reitera que no tiene intermediarios para este proceso.

¿Cómo será el pico y placa regional?

Para quienes regresan a la ciudad tras las vacaciones, es indispensable tener en cuenta el pico y placa Regional. Esta medida operará en los nueve corredores de entrada a Bogotá, como la Autopista Norte, la Calle 80 y la vía al Llano, bajo dos franjas horarias:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo ingresan placas pares (0, 2, 4, 6 y 8). De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Solo ingresan placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).



