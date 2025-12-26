Estos serán los horarios de BBVA y Banco de Bogotá para cierre de 2025

La temporada de fin de año 2025 traerá horarios especiales de atención presencial en varias entidades bancarias de Colombia, incluidos BBVA y Banco de Bogotá, debido a los días festivos de Navidad y Año Nuevo.

Es importante tener en cuenta estos cambios para programar trámites financieros antes de los cierres y aprovechar los canales digitales disponibles.

Puedes ver: Piscilago en diciembre: estos son los precios, descuentos y planes vigentes



Horarios de BBVA en fin de año

BBVA Colombia anunció ajustes en la atención presencial de sus oficinas físicas durante las fechas festivas. Las sucursales no tendrán servicio presencial el 31 de diciembre ni el 1 de enero de 2026, coincidiendo con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.



Durante los días en que las oficinas no atienden al público, los clientes aún podrán realizar operaciones a través de otros canales disponibles:



App BBVA Móvil

Móvil Banca virtual en BBVA.com.co

Red de cajeros automáticos

Líneas de atención telefónica

Corresponsales bancarios en diferentes puntos del país

Estos servicios digitales seguirán operando de forma habitual las 24 horas, permitiendo consultas, pagos, transferencias y otras gestiones sin necesidad de acudir a una oficina física.

Puedes leer: D1 y Ara cierran en diciembre: lo que debes tener en cuenta antes de comprar



Horarios del Banco de Bogotá en fin de año

El Banco de Bogotá informó sobre sus horarios de atención durante las festividades. Según el calendario:



30 de diciembre: las oficinas operarán en jornada normal

las oficinas operarán en jornada normal 31 de diciembre: no habrá atención presencial

no habrá atención presencial 1 de enero: tampoco habrá servicio en oficinas

Los servicios presenciales se reanudarían con normalidad a partir del 2 de enero de 2026.

Recomendaciones para hacer trámites bancarios en fin de año 2025

Al igual que BBVA, el Banco de Bogotá recomienda a los clientes anticipar sus trámites antes de estas fechas y usar canales virtuales como la App Banca Móvil, la Banca Virtual y los cajeros automáticos, que continuarán funcionando las 24 horas para facilitar operaciones bancarias sin interrupciones.

Publicidad

Durante la temporada festiva, muchas personas buscan realizar movimientos financieros antes de que las oficinas cierren por días festivos. Para evitar contratiempos:



Planifique pagos y giros en diciembre.

en diciembre. Use servicios digitales si necesita hacer operaciones fuera de los horarios presenciales.

si necesita hacer operaciones fuera de los horarios presenciales. Verifique las plataformas en línea y cajeros automáticos como alternativas disponibles.

Cabe recordar que durante los días festivos de fin de año también pueden presentarse ajustes en los tiempos de procesamiento de algunas transacciones, como consignaciones interbancarias, pagos programados o transferencias entre diferentes entidades financieras.

Por esta razón, tanto BBVA como el Banco de Bogotá recomiendan a sus clientes revisar con anticipación las fechas límite para pagos de créditos, tarjetas y servicios, así como confirmar el estado de sus operaciones a través de los canales digitales. De esta manera, los usuarios pueden evitar retrasos, intereses adicionales o inconvenientes durante el cierre del año y el inicio de 2026.