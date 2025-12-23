Publicidad

Este es el horario que tendrá Bancolombia en Navidad 2025; no te quedes sin efectivo

Conoce los cierres estratégicos de diciembre para que tus trámites, pagos y retiros no se conviertan en un dolor de cabeza.

Foto: Bancolombia y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

Diciembre no solo trae consigo luces y celebraciones, sino también una transformación temporal en la operatividad de las entidades financieras. Como es costumbre en Colombia, los bancos han diseñado un calendario especial para permitir que sus empleados disfruten de las fechas de Navidad y Año Nuevo, lo que obliga a los usuarios a actuar con rapidez y planificación estratégica.

Para evitar filas interminables o encontrar las puertas cerradas, es fundamental entender que el sistema bancario operará bajo una lógica de "jornadas reducidas" y cierres totales en fechas críticas.

Puedes leer: Recibe dinero a Nequi de Estados Unidos; paso a paso para que llegue al celular

La planificación es la clave para que empresas y ciudadanos aseguren sus consignaciones y movimientos financieros antes de que el país entre en el modo festivo absoluto.

¿Hasta qué hora atiende Bancolombia el 24 de diciembre?

El miércoles 24 de diciembre (Nochebuena) será el primer gran punto de inflexión. La mayoría de las entidades, incluyendo a Bancolombia, confirmaron que sus sucursales físicas prestarán servicio únicamente hasta la 1:00 p. m.

Por su parte, el Banco Agrario tendrá un horario aún más restringido, cerrando sus puertas a las 12:00 m. ese mismo día.

Es imperativo marcar en el calendario dos fechas de cierre total obligatorio: el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026. Durante estos días festivos, ninguna oficina física en el territorio nacional abrirá al público.

Puedes leer: Así puedes modificar topes de transferencia en Nequi; paso a paso desde la app

Sin embargo, el día que suele generar mayor confusión es el 31 de diciembre. Para esta fecha, el cierre será generalizado en la mayoría de las redes bancarias principales:

  • Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá y Banco Agrario han anunciado que no tendrán servicio presencial en ninguna de sus oficinas durante el último día del año.
  • El Banco de la República también suspenderá sus servicios en sucursales y espacios culturales en todo el país el 31 de diciembre.
  • Itaú Colombia retomará su operación habitual el viernes 2 de enero de 2026, tras el cierre del 31.

Para aquellos que requieran realizar gestiones en los días intermedios, como el 26, 29 y 30 de diciembre, la atención será, en su gran mayoría, en los horarios habituales de cada entidad.

Cabe destacar el caso del Banco Agrario, donde las oficinas que compensen el lunes 29 de diciembre no abrirán el sábado 3 de enero de 2026.

Finalmente, las autoridades y expertos recomiendan anticipar cualquier visita física a las oficinas, ya que los días previos al 24 y 30 de diciembre suelen registrar los picos de afluencia más altos de todo el año.

