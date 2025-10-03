Revelan estafa telefónica a personas con tarjetas VISA de Bancolombia; te dictan 6 números

Publicidad
Recientemente se intensificó una modalidad de estafa telefónica en la que los delincuentes utilizan información bancaria de conocimiento público –específicamente los Números de Identificación Bancaria (BIN)– para generar confianza y robar los datos completos de las tarjetas de crédito o débito.
Este esquema de fraude apunta directamente a los clientes de BANCOLOMBIA, S.A. - COLOMBIA, particularmente a aquellos que poseen tarjetas de la franquicia VISA.
Resulta que las tarjetas de crédito suelen tener 16 dígitos, y los primeros seis se conocen como el Número de Identificación Bancaria (BIN). Este código surge de unos números determinados que identifican la franquicia (como VISA), el banco emisor (BANCOLOMBIA, S.A. - COLOMBIA) y la categoría de la tarjeta (Clásica, Gold, etc.).
Sin embargo, los usuarios desconocen que estos seis primeros números de tarjeta son de conocimiento público y coinciden con miles de clientes que cuentan con la misma tarjeta; lo que cambia son los últimos números que, inocentemente, termina entregando la víctima al pensar que sí está hablando con alguien del banco.
Para esta estafa el delincuente se contacta telefónicamente con la víctima a quien se le presenta como personal del banco y el asegura que se están realizando compras fraudulentas con su tarjeta. Para "validar" la información y generar confianza, el estafador le mencionará los primeros seis números de su tarjeta (el BIN), asegurando que por ser empleado del banco tiene acceso a sus datos de tarjeta.
Pero en realidad estos datos simplemente los obtienen al unir el código de franquicia (como VISA), el banco (BANCOLOMBIA) y la categoría de la tarjeta (Clásica, Gold, etc.), algo que obtienen sin ser empleados del banco y sin tener acceso a tus datos personales.
El cliente, por lo general, al escuchar los números que coinciden con su tarjeta, se convence de que sí está hablando con un empleado de su banco y aumenta la confianza sobre la llamada; pero lo que desconocen las personas es que estos números son de conocimiento público y no garantiza que sea alguien del banco con sus datos.
Pues lo que se descubrió con esta estafa es que las tarjetas, según el banco y franquicia manejan unos números que son los que tienen identificados los delincuentes que, al ganarse la confianza de sus víctimas dictando los primeros seis números, terminan logrando que las personas revelen el complemento de sus tarjetas, dando inocentemente información delicada para que los estafadores puedan acceder a sus tarjetas.
La siguiente tabla detalla los números BIN (los primeros seis dígitos) correspondientes a diversas tarjetas VISA emitidas por BANCOLOMBIA, S.A. - COLOMBIA. Estos son los números que los delincuentes pueden usar para intentar convencerte de que la llamada es legítima:
|Número BIN/IIN
|Marca de Tarjeta
|Tipo de Tarjeta
|Nivel de Tarjeta
|408117
|VISA
|CREDITO
|SIGNATURE
|409983
|VISA
|CREDITO
|CLASSIC
|409984
|VISA
|CREDITO
|PLATINUM
|409985
|VISA
|CREDITO
|CORPORATE T&E
|411054
|VISA
|CREDITO
|INFINITE
|419819
|VISA
|DEBITO
|PREPAID CLASSIC
|422095
|VISA
|DEBITO
|PREPAID
|422811
|VISA
|DEBITO
|PREPAID ELECTRON
|441119
|VISA
|CREDITO
|PLATINUM
|446846
|VISA
|DEBITO
|PREPAID ELECTRON
|449188
|VISA
|CREDITO
|BUSINESS
|451303
|VISA
|CREDITO
|451307
|VISA
|CREDITO
|CLASSIC
|451308
|VISA
|CREDITO
|GOLD
|451309
|VISA
|CREDITO
|BUSINESS
|451321
|VISA
|CREDITO
|451359
|VISA
|CREDITO
|451374
|VISA
|CREDITO
|454400
|VISA
|CREDITO
|CLASSIC
|459425
|VISA
|CREDITO
|GOLD
|459426
|VISA
|CREDITO
|BUSINESS
|459428
|VISA
|CREDITO
|BUSINESS ENHANCED
|466782
|VISA
|CREDITO
|CLASSIC
|466783
|VISA
|CREDITO
|PLATINUM
|466784
|VISA
|CREDITO
|CORPORATE T&E
|466785
|VISA
|CREDITO
|INFINITE
|466786
|VISA
|CREDITO
|CLASSIC
|467017
|VISA
|DEBITO
|CLASSIC
|474553
|VISA
|DEBITO
|PREPAID CLASSIC
|474554
|VISA
|DEBITO
|PREPAID CORPORATE T&E
|477535
|VISA
|CREDITO
|CLASSIC
|477550
|VISA
|CREDITO
|BUSINESS
|477593
|VISA
|CREDITO
|CLASSIC
|479784
|VISA
|CREDITO
|GOLD
|480015
|VISA
|CREDITO
|GOLD
|480016
|VISA
|CREDITO
|GOLD
|485946
|VISA
|CREDITO
|PURCHASING
|485985
|VISA
|CREDITO
|GOLD
|494013
|VISA
|DEBITO
|PLATINUM
|494381
|VISA
|CREDITO
|497775
|VISA
|DEBITO
|PREPAID CORPORATE T&E
La principal recomendación de seguridad es clara: nunca debes dar los datos de tu tarjeta.
Si recibes una llamada donde te advierten sobre problemas con tus tarjetas o compras no reconocidas, y te solicitan confirmar información, no proporciones ningún dato. Los más seguro es pedir de inmediato el bloqueo de la tarjeta, pero si te solicitan datos para hacerlo debes colgar y realizar la llamada directamente al banco para pedir este proceso de bloqueo .
La acción más segura es revisar directamente tu aplicación bancaria o llamar al banco para confirmar si la información es verídica. Cabe señalar que, aunque existen herramientas de verificación de BIN y de investigación de fraude para ayudar a la protección, solo tu banco puede confirmar la información correcta de su cuenta bancaria.