Farándula

La curiosa reacción de Ana del Castillo al encontrar a un niño perdido en pleno concierto

Ana del Castillo protagonizó un momento viral y espontáneo al ayudar a un niño perdido durante su concierto y generó risas y aplausos.

Ana del Castillo interrumpe su show por un niño perdido y causa risas en redes.jpg
Ana del Castillo interrumpe su show por un niño perdido y causa risas en redes
Foto Instagram @anadelcastilloj
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

Durante uno de sus conciertos recientes, Ana del Castillo volvió a demostrar por qué es considerada una de las artistas más auténticas y espontáneas del vallenato actual.

En medio de su presentación, la cantante interrumpió el show tras ser informada de que un niño se encontraba perdido entre el público, protagonizando una escena que no tardó en hacerse viral en redes sociales por la particular reacción que tuvo desde el escenario.

El episodio, captado por varios asistentes con sus teléfonos celulares, ocurrió cuando integrantes del equipo de logística alertaron a la artista sobre la situación del menor.

Lejos de ignorar el llamado o continuar con su repertorio, Ana del Castillo detuvo la música y decidió priorizar la seguridad del niño, ganándose de inmediato la atención y el respaldo del público.

Ana del Castillo pone el concierto en pausa por un niño perdido

Desde la tarima, la intérprete vallenata tomó al niño de la mano y lo llevó hasta la parte frontal del escenario para facilitar que sus familiares pudieran identificarlo.

Con micrófono en mano y sin perder su estilo directo, Ana del Castillo preguntó a los asistentes si alguno era el padre o la madre del menor.

“Hay un niño perdido, Gregorio Baena. ¿Dónde está el responsable? ¿La mamá? Ah, perdida está la mamá. Qué cosa tan linda”, expresó la artista mientras observaba atentamente al público.

Sus palabras, aunque cargadas de preocupación, mantuvieron el tono espontáneo que caracteriza sus presentaciones y lograron mantener la calma en el lugar.

El público, lejos de incomodarse, siguió con atención cada gesto de la cantante, quien se mantuvo junto al menor mientras el equipo del evento intentaba ubicar a sus acompañantes.

Ana del Castillo y la inesperada referencia musical que causó risas

El momento más comentado llegó segundos después, cuando los músicos comenzaron a tocar las notas de Yo quiero, canción ampliamente asociada en Colombia a los mensajes institucionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La referencia musical, reconocida por varias generaciones, provocó risas inmediatas entre los asistentes.

Fiel a su personalidad, Ana del Castillo se sumó a la escena e interpretó algunos fragmentos del tema: “Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre…”, lo que desató carcajadas y aplausos en el público, que entendió la referencia como una manera ligera de manejar una situación delicada.

A pesar del tono jocoso, la prioridad siempre fue el bienestar del menor. Minutos después, gracias a la visibilidad que brindó la artista desde el escenario y al trabajo del equipo logístico, los familiares del niño lograron aparecer. El menor fue entregado sano y salvo, mientras el público celebró el desenlace con una ovación.

En redes sociales, el video del momento se multiplicó rápidamente, generando comentarios que destacaron tanto el lado humano como el carisma de Ana del Castillo.

Para muchos usuarios, el episodio fue una muestra de que, incluso en medio de un espectáculo masivo, la seguridad y el cuidado de los más pequeños pueden ocupar el primer lugar.

Sin duda, una anécdota más que reafirma el carácter auténtico de la artista y su conexión directa con el público.

Ana del Castillo