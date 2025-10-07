VIDEO: Ana del Castillo fue agredida en pleno concierto; la bañaron en cerveza

Recientemente, Ana del Castillo se hizo viral en redes sociales al ser la protagonista de una agresión por parte de uno de sus fanáticos. Un hombre, que al parecer se encontraba en estado de embriaguez, le arrojó cerveza en el rostro justo en el momento en que ella se disponía a subir al escenario para iniciar uno de sus conciertos.

La artista no tardó en reaccionar y, mostrando su carácter y personalidad, tomó el micrófono para expresar de inmediato su descontento y molestia, tanto al agresor como al resto de sus fanáticos. Puso al fan en su sitio, aunque este no mostró ni una pizca de remordimiento por su comportamiento.

¿Qué le pasó a Ana del Castillo?

Esta no es la primera vez que Ana se encuentra en el ojo del huracán; en múltiples ocasiones ha sido constantemente viral en redes por su distintiva manera de afrontar las situaciones.



Como aquella vez, durante una presentación en Córdoba, en la que detuvo el concierto para pedirle al público presente que la ayudara a recuperar su celular, expresando que si se lo devolvían, ella perdonaría al responsable del hurto. O cuando cancelaron uno de sus conciertos debido a su comportamiento inapropiado.

Aunque es una mujer que vive constantemente envuelta en controversias y polémicas relacionadas con su vida privada, como las fuertes críticas que realizó a Isabella Ladera a través de mensajes, los internautas no tardaron en exteriorizar sus opiniones sobre su comportamiento, y algunos no están muy de acuerdo con la manera de actuar de la cantante.

Sin embargo, sus fanáticos y seguidores se hicieron sentir a través de las redes sociales, mostrándole su apoyo y aplaudiendo su manera de afrontar la situación, incentivándola a olvidar el incidente y a seguir cautivándolos con sus grandes éxitos.

¿Quién es Ana del Castillo, cantante colombiana?

La cantante vallenata, nacida en 1999 en Valledupar y también conocida como 'la bomba sexy del vallenato', se destaca por su potente voz de gran proyección, además de ser partícipe e impactar en un género mayormente dominado por hombres.

Algunos creen que su actitud rebelde se debe a los retos que tuvo que afrontar desde muy temprana edad, ya que la artista dejó su casa siendo muy joven para perseguir su sueño de convertirse en cantante de vallenato.

