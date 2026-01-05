A Alzate lo dejaron viendo un chispero por enredo con otro artista en plena tarima

El cantante colombiano de música popular Alzate expresó este lunes su descontento por lo que describió como una irregularidad en la programación de un concierto en el municipio de Oiba, ubicado en el departamento de Santander.

El artista aseguró que no pudo cumplir con su presentación en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, en las Ferias y Fiestas locales, debido a que otro cantante supuestamente ocupó su espacio en el escenario.

¿Por qué Alzate no se presentó en las Ferias y Fiestas de Oiba?

Alzate, conocido por éxitos como 'Amor verdadero' y 'Copita de licor', publicó un video en su cuenta de Instagram en el que relató lo ocurrido y explicó que su presentación estaba programada para iniciar a la medianoche del 3 de enero.



En su mensaje, afirmó que había estado “ansioso por cantarles” a sus seguidores, pero que otro artista que debía presentarse el día anterior no cumplió con su horario y según su versión terminó subiendo al escenario en el espacio que le correspondía.



“Estaba ansioso por cantarles, pero ayer un artista que les incumplió o por algún motivo no estuvo con ustedes vino hoy y se montó literalmente de una manera que no se le hace absolutamente a nadie. Atarbán, se montó en mi horario, que era a las 12”, señaló Alzate durante su mensaje.

Aunque ni Alzate ni su equipo mencionaron directamente el nombre del otro cantante durante el video, en las redes y entre seguidores circula la versión de que se trataría de Nelson Velásquez, exvocalista de Los Inquietos del Vallenato, quien según la programación oficial de las Ferias y Fiestas de Oiba estaba previsto para presentarse el 2 de enero.

Según allegados al cantante popular, el grupo de Alzate llegó al municipio desde el mediodía del 2 de enero y trabajó en la preparación del espectáculo. Sin embargo, alrededor de las 11:00 p. m., ya durante el montaje técnico, el equipo del otro artista habría ocupado el espacio en tarima, impidiendo que Alzate y su equipo terminaran los preparativos previos al show.

Las partes intentaron mediar con los organizadores y el empresario responsable del evento, pero de acuerdo con la versión de Alzate no lograron cambios y en algunos momentos, se habrían presentado insultos.

El equipo de Alzate también señaló que no podían permanecer en Oiba por más tiempo, ya que tenían otros compromisos y presentaciones programadas en Pasto, Nariño, para fechas próximas, lo que complicó aún más la situación.

Visiblemente molesto, el artista aseguró que no podía “incumplirle a los Alzatistas” y expresó su intención de regresar a Oiba en una futura fecha para cumplir con sus seguidores.

Hasta el momento, Nelson Velásquez no se pronunció públicamente sobre las acusaciones ni ha confirmado o negado su participación en el cambio de horario o la ocupación del espacio en tarima.

Tampoco se han publicado declaraciones oficiales de la organización de las ferias que den más detalles sobre cómo se dio la programación del evento o la razón detrás de la alteración denunciada por Alzate.

