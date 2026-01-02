Publicidad

Tremendo susto que Luis Alberto Posada provocó en pleno concierto; detuvo el show

Tremendo susto que Luis Alberto Posada provocó en pleno concierto; detuvo el show

El artista interrumpió su presentación con un mensaje que generó desconcierto entre los asistentes y provocó múltiples reacciones en el público. El momento quedó captado en video.

Luis Alberto Posada, cantante de música popular
Luis Alberto Posada sorprende a sus fanáticos en el momento que detiene su concierto en Cali
Foto: Instagram de Luis Alberto Posada
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de ene, 2026

El cantante de música popular Luis Alberto Posada dejó a más de uno de sus seguidores desconcertado luego de detener una de sus presentaciones en vivo.

Lo que inició como un concierto normal terminó convirtiéndose en un momento de tensión que minutos después, cuando el artista manifestó no sentirse bien y decidió frenar su concierto en la Feria de Cali.

Puedes leer: Pipe Bueno no se quedó callado tras año viejo que le hizo Jessi Uribe

Luis Alberto Posada detiene su concierto en Cali

En medio del espectáculo, el artista interrumpió su presentación de forma repentina y con un gesto serio, se dirigió a los asistentes para manifestar su inconformidad con el sonido del evento.

“Yo pedí un buen sonido y así no puedo cantar”, expresó el intérprete frente al público, generando sorpresa entre quienes disfrutaban del show. Su tono firme y su lenguaje corporal hicieron pensar que la molestia era real.

Segundos después, Posada fue más allá y anunció que no continuaría con el concierto. “Yo así no puedo seguir, muchas gracias y que Dios los bendiga”, dijo antes de retirarse del escenario.

En ese momento, el ambiente cambió por completo: algunos asistentes se mostraron confundidos, otros inconformes y varios comenzaron a grabar lo que parecía ser una cancelación inesperada del evento.

La incertidumbre se apoderó del público durante unos instantes, hasta que el cantante reapareció en escena con una actitud completamente distinta. Con una sonrisa en el rostro y un tono más relajado, reveló que todo había sido parte de una broma.

“¡Pásenla por inocentes!”, expresó, provocando risas y aplausos entre los asistentes, quienes entendieron que todo había sido una actuación.

Tras la revelación, el ambiente cambió de inmediato. El público pasó de estar confundido a sentir alivio y muchos celebraron el regreso del artista al escenario.

El cantante de música popular retomó su presentación y continuó interpretando sus canciones, mientras los asistentes reaccionaban entre risas y comentarios sobre lo ocurrido.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde se compartieron fragmentos del video.

Algunos usuarios consideraron que la broma fue pesada y que pudo generar malestar innecesario, mientras que otros defendieron al cantante, asegurando que este tipo de ocurrencias hacen parte de su personalidad y de el tradicional día de los inocentes que se celebra en Colombia.

Puedes leer: La camionetota que recibió Jessi Uribe en Navidad y la millonada que habría costado

Aunque para algunos la situación fue incómoda, el episodio terminó siendo recordado como una anécdota más dentro de la carrera del artista, quien logró transformar un momento de tensión en una experiencia que muchos no olvidarán.

Mira también: Luis Alberto Posada en nuestro segundo show: ¡así se vive una noche de concierto increíble!

