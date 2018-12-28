En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: TRIBUTO A YEISON JIMÉNEZ
GOLPE AL BOLSILLO DE DEUDORES
YEISON JIMÉNEZ: NÚMEROS DE SUERTE
AÑO NUEVO CHINO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Día de Inocentes

Día de Inocentes

  • Luis Alberto Posada, cantante de música popular
    Luis Alberto Posada sorprende a sus fanáticos en el momento que detiene su concierto en Cali
    Foto: Instagram de Luis Alberto Posada
    Farándula

    Tremendo susto que Luis Alberto Posada provocó en pleno concierto; detuvo el show

    El artista interrumpió su presentación con un mensaje que generó desconcierto entre los asistentes y provocó múltiples reacciones en el público. El momento quedó captado en video.

  • Tus amigos no pararán de reír con las bromas que puedes hacerles por redes sociales este Día de Inocentes
    Tus amigos no pararán de reír con las bromas que puedes hacerles por redes sociales este Día de Inocentes
    /Foto: Getty Images
    Sociedad

    Bromas para hacer por redes sociales a tus amigos este 28 de diciembre Día de Inocentes

    El Día de los Inocentes es la ocasión ideal para sorprender a tus amigos con bromas divertidas en redes sociales. Te compartimos algunas ideas.

  • Día de los Inocentes 28 de diciembre: aprovecha para hacer bromas inocentes a tus amigos
    Día de los Inocentes 28 de diciembre: aprovecha para hacer bromas inocentes a tus amigos
    /Foto: Getty Images
    Sociedad

    Día de los Inocentes: origen de la tradición y bromas para hacer este 28 de diciembre

    Descubre el origen histórico del Día de los Santos Inocentes y prepárate para este 28 de diciembre con bromas originales que garantizarán risas sin límites.

  • Día de inocentes
    La historia detrás del Dia de lo Inocentes
    /Foto: Getty Images
    Ocio

    Día de los inocentes y la trágica historia que dio origen a esta fecha

    Una tradición que se remonta a la edad media en donde dos celebraciones se fusionaron par dar paso al día de los inocentes.

  • Falsa imagen del día sin carro en Bogotá
    Falsa imagen del día sin carro en Bogotá
    /Foto: redes sociales
    Ocio

    Día sin carro en Bogotá: la inocentada que dejó sin transporte a más de uno

    Se viralizó una imagen que anunciaba que hoy habría día sin carro y sin moto por lo que muchos 'se comieron el cuento' y ahora buscan transporte por la ciudad.

  • Día de los inocentes, las mejores bromas
    Día de los inocentes, las mejores bromas
    /Foto: creada con Bing
    Ocio

    Día de los inocentes: las mejores bromas para hacerle a familiares y amigos

    Este 28 de diciembre, Día de los inocentes, es una oportunidad perfecta para jugar bromas a tus amigos y familiares. Te damos algunas ideas.

  • Depresión
    Depresión
    / FOTO: Getty Images
    Ocio

    Día de los inocentes: ¿por qué se celebra y cuál es su verdadera historia?

    Miles de personas se suman a hacer bromas en este día; sin embargo pocas conocen la realidad de un cruel episodio.

  • Padre Linero, día de los inocentes
    Padre Linero, día de los inocentes
    /Foto: captura Noticias Caracol
    Noticias

    VIDEO: Padre Linero se enfrentó con el padre Lindero en especial de inocentes

    El padre Linero, querido por sus fanáticos, divirtió a los televidentes al encontrarse con su doble.

  • Érika Zapata, periodista
    Érika Zapata, periodista
    Foto: Instagram @erika_zava
    Noticias

    Día de los inocentes: perrito se la veló a Erika Zapata en plena nota periodística

    La corresponsal de Noticias Caracol, querida por su particular estilo, casi no se libra del divertido perrito.

  • Día de los inocentes
    Día de los inocentes
    / Foto: Pixabay
    Virales

    Día de los inocentes: cinco divertidas bromas que puedes hacer por internet

    Recuerda hacer bromas suaves que no afecten las emociones o sentimientos de tus allegados.

CARGAR MÁS