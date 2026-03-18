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Alkilados aseguran que una canción no les pegó por culpa de ‘La Bicicleta’ de Carlos Vives

La reconocida banda estuvo en El Klub de La Kalle, donde compartió detalles de su trayectoria musical y algunas ocurrencias que vivieron.

Alkilados habla de la canción que no les pegó
Alkilados aseguran que una canción no les pegó por culpa de ‘La Bicicleta’ de Carlos Vives
Foto: imagen tomada de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

Una de las bandas más recordadas por las generaciones es Alkilados, tanto es así que algunos integrantes de la banda pasaron por los micrófonos de El Klub de La Kalle abrieron su corazón y revelaron uno de los episodios más agridulces de su trayectoria musical, dado que una canción no salió como esperaba.

Tanto es así que explicaron que un sencillo titulado "La Bicicleta", una canción que, a pesar de tenerlo todo para ser un éxito mundial, terminó siendo "opacada" por el hit homónimo de Carlos Vives y Shakira. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado cuando los equipos de dos leyendas de la música colombiana decidieron cambiar el rumbo de la historia.

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"La de ellos no se llamaba ni siquiera 'La Bicicleta', se llamaba 'Vallenato Desesperado' en ese momento y Shakira le quiso cambiar el nombre", confesaron durante la charla uno de los integrantes de Alkilados.

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Al parecer, la estrategia de expectativa que Alkilados había iniciado en redes sociales alertó a los responsables del lanzamiento de Vives y Shakira, quienes, al notar que venía otra canción con el mismo título, decidieron adelantar su estreno para ganar la partida.

¿Qué más comentaron Alkilados en la entrevista?

De igual forma, explicaron que Alkilados no escatimó en gastos para la producción de su versión de "La Bicicleta", contratando al reconocido director Nuno Gómez para filmar un video de alta calidad en Venezuela durante una semana completa.

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"Solo el fee del video costó 25,000 dólares... sumando los costos de llevar a toda la banda, hoteles y gastos operativos, ese video nos costó por ahí 30,000 o 35,000 dólares", detallaron los músicos. Con resignación, admitieron que, ante la magnitud del éxito de Shakira y Carlos Vives, su canción se convirtió prácticamente en una "inversión para la canequita". 

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Aunque Alkilados gozaba de gran popularidad, reconocieron que no tenían el peso suficiente para competir frente a frente con dos íconos globales: "Alkilados estaba muy pegado, pero no como para pararnos al lado de Carlos Vives y Shakira", confesaron sobre dicha canción.

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Por otro lado, explicaron que la promoción del sencillo se volvió una tarea imposible, ya que cada entrevista o espacio publicitario se desviaba hacia comparaciones inevitables con el tema de los samarios. "Toda promoción de la canción se volvía una conversación sobre: 'ay, venga, ¿es la misma de Carlos Vives?'... se desvió la discusión y se opacó la canción".

Mira también: ALKILADOS: LA MILLONADA que pidieron para cantar pensando que los iban a RECHAZAR

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