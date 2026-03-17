Pipe Peláez confiesa que no le gusta verse en el programa: “Me sentí muy mal”

Pipe Peláez en una reciente entrevista para los micrófonos de El Klub de La Kalle, este abrió su corazón sobre lo que realmente siente al verse cada noche en la pantalla chica como jurado del exitoso programa ‘A Otro Nivel’.

A pesar de ser uno de los artistas más respetados de la industria y de mostrar una imagen impecable y rejuvenecida que incluso despertó bromas sobre un "pacto Illuminati" entre los locutores, el "maestro" confesó que la experiencia de ser juez tiene otro tipo de carga para él.

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Inicialmente, Pipe admitió que no disfruta de su propia imagen en televisión. “En la semana son cinco programas al aire, yo veo dos. En promedio no me gusta mucho, no me gusta mucho verme”, aseguró con total honestidad. Esta conducta no se debe a una falta de vanidad, sino a una exigencia profesional que tiene.



Tanto es así que por su formación y sensibilidad musical se convierten en su propio verdugo al momento de evaluar su desempeño. Durante la entrevista, explicó que su capacidad crítica está por encima de su ejecución en esos momentos de presión. “Me cuesta mucho porque yo soy bien perfeccionista... tengo mejor oído que mi misma voz. Entonces como que yo me escucho”, reveló.



¿Qué más explicó Pipe Peláez sobre su experiencia como jurado?

De igual forma, mencionó que la búsqueda de la perfección también influye en sus decisiones como jurado, Pipe Peláez relató un episodio que lo dejó con un sabor agridulce tras una jornada de grabaciones. “Ayer, por ejemplo, me sentí mal porque le fui como rígido con una participante y luego la mostraron llorando, vulnerable. Yo dije: '¿verdad?', pero esa no fue la real intención del tema”, confesó.

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Tanto es así que este tipo de decisiones le han traído críticas jocosas de sus compañeros de set, afirmando que sus compañeros Quique y Janc Marco lo han "vaciado", debido a estas decisiones. “Tenemos un grupo y me escribieron: 'eres un desalmado'”, comentó entre risas sobre el bullying interno que tiene.

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De igual forma, comentó que el programa es tema de conversación y de burlas inocentes por parte de sus hijos. El cantante compartió una divertida anécdota sobre su hija menor, quien no termina de entender la magia de la televisión.

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“Mi hija menor me dijo: 'Oíste pa, ¿y entonces cuántos días van a salir ustedes con la misma ropa?'”, relató. Él tuvo que explicarle el concepto de continuidad televisiva, a lo que la pequeña respondió con un rotundo: “Ay no, pero qué pereza... ¿Qué van a pensar con tanta ropa que hay ahí en el camerín?”.

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