Lina Tejeiro habla de los difíciles síntomas que enfrenta durante su embarazo; ¿Se arrepiente?

Lina Tejeiro reconocida actriz tomó la decisión de abrir su corazón y compartir los detalles menos llamativos de su proceso de gestación. Tanto es así que la actriz aprovechó sus redes sociales que su embarazo se manifiesta con síntomas físicos y cambios emocionales que le cambiaron su rutina del día a día.

Pese a que muchos de sus seguidores le comentaron que todavía sigue radiante, la actriz explicó que esa afirmación no es exacta. A través de varias historias de su Instagram, comentó que desde el primer día se encuentra enfrentado varios síntomas que la vienen molestando.

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“Desde el día 1 de su embarazo hay un síntoma que sí la ha estado molestando y es una dermatitis que le apareció alrededor de los labios, así como también algo de acné”, señaló en medio de sus redes sociales. Pese a que su rostro se mantiene igual, mencionó que la inflamación en la zona del bozo y la barbilla “no le ha gustado para nada”.



¿Qué otros cambios compartió Lina Tejeiro sobre su embarazo?

Por otro lado, Lina Tejeiro confesó que experimentó una transformación en sus gustos sensoriales y auditivos, afirmando que este síntoma podría ser netamente emocional, debido a que comenzó a desarrollar una conexión especial con varios elementos de su pasado.

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La actriz colombiana también reveló que ahora busca “canciones mucho más sentimentales y antiguas”, argumentando que la música contemporánea no logra llenarla emocionalmente, cómo lo hacen las melodías de antaño.

De igual forma, explicó que este sentimiento también se ha trasladado a su sentido del olfato; al punto que últimamente está buscando perfumes que utilizó hace mucho tiempo, Al punto que explicó que esto le trae un bienestar particular al reencontrarse con una fragancia de su pasado.

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Tanto es así que esta etapa fue descrita como una “nostalgia que parece haber adoptado con cariño”. Una vez se conocieron las revelaciones de la actriz han desatado una ola de teorías entre sus seguidores, tanto es así que con esto algunos internautas intentan predecir el sexo del bebé basándose en los síntomas descritos.

Tanto es así que algunos aseguran que se trata de un niño o una niña dependiendo de la presencia de acné o los antojos emocionales de la madre. Pese a esto, la actriz prefiere mantener reserva de los detalles. Hasta el momento, el género del bebé, el nombre elegido y la identidad del padre siguen siendo un misterio que la actriz guarda.