Greeicy Rendón revela con cuál famosa haría un trío con Mike Bahía; es una cantante

La estrella colombiana sorprendió a sus seguidores al revelar con qué famosa artista internacional estaría dispuesta a compartir una experiencia íntima junto a su esposo, Mike Bahía.

Foto: Redes de Geeicy Rendón
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

En el mundo del espectáculo, pocas figuras logran mantener un equilibrio tan magnético entre su vida profesional y su carisma personal como Greeicy Rendón.

La caleña, consolidada como una de las artistas colombianas más influyentes de la última década, se encuentra actualmente en un momento de alta exposición tras el lanzamiento de su ambicioso proyecto discográfico Yeliana.

Puedes leer: Karol G reaparece tras supuesta ruptura con Feid; está irreconocible

Sin embargo, más allá de los escenarios y las listas de éxitos, ha sido una reciente e íntima confesión la que ha puesto su nombre en todas las tendencias de entretenimiento.

Durante una visita promocional en la ciudad de Nueva York, Greeicy asistió a reconocido programa. Lo que comenzó como una charla sobre su exitosa carrera musical pronto tomó un giro inesperado cuando los locutores decidieron someter a la intérprete a la denominada 'Pregunta Maldita', un segmento diseñado para sacar a las celebridades de su zona de confort.

La interrogante fue directa y sin filtros: si su esposo, el también cantante Mike Bahía, le propusiera realizar un trío con otra mujer famosa, ¿ella aceptaría y a quién elegiría?. Inicialmente, la artista de "Más fuerte" se mostró reflexiva y fiel a su esencia romántica.

Explicó que, hasta la fecha, es un escenario que nunca se ha planteado con su pareja, ya que se considera una mujer que valora profundamente la exclusividad y la conexión personal en la intimidad.

Puedes leer: Poncho Zuleta la embarra en minuto de silencio por Yeison Jiménez; quedó en VIDEO

"Yo siento que si nunca me lo han propuesto, no me veo ahí, porque yo soy muy como de tú y yo, en un momento íntimo y personal", aseguró la colombiana ante los micrófonos neoyorquinos.

No obstante, la curiosidad de los entrevistadores y el ambiente distendido del programa la llevaron a considerar un escenario hipotético. Fue entonces cuando Greeicy admitió que, si llegara a tener un momento de "loquera" o impulsividad, preferiría que la tercera persona fuera una mujer.

Sin titubear demasiado, soltó el nombre que dejó a todos boquiabiertos: Bad Gyal. La elección de la española, referente indiscutible del género urbano a nivel global, no fue casualidad, pues Greeicy destacó la belleza y el aura de la intérprete de "Chulo".

Como era de esperarse, la confesión no tardó en cruzar el Atlántico a través de las redes sociales.

La propia Bad Gyal, al enterarse de que era la "opción perfecta" para la pareja colombiana, decidió responder con su característico sentido del humor y un toque de provocación a través de sus historias de Instagram.

"Definitivamente me equivoqué de orientación sexual jaja, siempre le gusto a las más lindas y los hombres no sirven", escribió la española mientras compartía el video de la entrevista, cerrando su mensaje calificando a Greeicy como una "diosa".

Mira también: ¿Greeicy Rendón está embarazada? video despierta sospechas de nuevo bebé

