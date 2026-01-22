Poncho Zuleta la embarra en minuto de silencio por Yeison Jiménez; quedó en VIDEO

Durante una presentación musical , el cantante vallenato Poncho Zuleta protagonizó un episodio que quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales.

El hecho ocurrió cuando el artista se dirigió al público para solicitar un minuto de silencio en homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez.

Video de Poncho Zuleta pidiendo un minuto de silencio por Jessi Uribe

En medio de esa situación, Poncho Zuleta, uno de los referentes del vallenato, intentó rendirle un homenaje al cantante durante un concierto. No obstante, protagonizó un desliz que llamó la atención del público, ya que solicitó un minuto de silencio mencionando el nombre de Jessi Uribe, otro reconocido artista que sigue con vida, en lugar de mencionar a Yeison Jiménez, a quien iba dirigido el homenaje.



“Un minuto de silencio por Jessi Uribe”, dijo Zuleta desde el escenario. La reacción de los asistentes no se hizo esperar y se escucharon abucheos, mientras el cantante trataba de controlar al público sin advertir de inmediato la confusión.

El error quedó claramente registrado tanto en audio como en video. Tras la mención de Jessi Uribe, la presentación continuó sin que el artista hiciera una corrección pública inmediata sobre lo dicho. El evento siguió su curso normal y el acto no fue interrumpido.

El contexto del homenaje se dio en medio de múltiples actos conmemorativos realizados por artistas de distintos géneros tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de los exponentes más reconocidos de la música popular colombiana. En diferentes escenarios del país, colegas y agrupaciones optaron por rendir tributos mediante palabras, canciones o minutos de silencio.

El vallenato tampoco es ajeno al duelo. Yeison Jiménez mantenía una relación cercana con este género, pues en distintas ocasiones expresó su admiración por sus intérpretes y por varias de sus canciones más representativas.

El registro del incidente empezó a difundirse horas después del concierto en redes sociales, donde varios usuarios lo compartieron y comentaron. En las imágenes se aprecia con claridad el momento del desliz y cómo el espectáculo continuó con normalidad tras lo ocurrido.

Hasta el momento, Poncho Zuleta no se pronuncia públicamente sobre la equivocación ni ofreció una aclaración oficial. De igual manera, no se conoce una reacción por parte de Jessi Uribe frente a la mención hecha durante la presentación.

