Revelan último momento de Yeison Jiménez junto a su esposa y sus hijos antes del accidente

Continúan apareciendo detalles sobre las horas previas de Yeison Jiménez antes de perder la vida en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, por lo cual se conoció que la última vez que el cantante compartió con su esposa, Sonia Restrepo, y sus hijos fue el viernes 9 de enero.

Según el testimonio de Rodolfo Monroy a Noticias RCN, fue el conductor que transportó al artista en una camioneta blanca, Yeison Jiménez llegó al aeropuerto de Paipa el viernes junto a su esposa y sus hijos, esto después de haber compartido un tiempo en Medellín.

De igual forma, este comentó que el plan original era que la avioneta volará primero hacia Guaymaral para que Sonia y los niños pudieran dirigirse a su hogar. Sin embargo, por limitaciones de tiempo, la logística cambió y esta tuvo que ir hasta Paipa con toda la familia a bordo.



Una vez en Paipa, se produjo la despedida, debido a que la avioneta partió nuevamente hacia Guaymaral transportando únicamente a Sonia Restrepo y a los pequeños, mientras que Yeison Jiménez se quedó en este sitió para cumplir con los compromisos laborales con su equipo de trabajo.



¿Cómo fueron los últimos minutos de Yeison Jiménez?

Tras despedirse de su familia, el intérprete de "Aventurero" se preparaba para continuar su gira hacia Málaga, Santander, donde ofreció un concierto la noche del 9 de enero. Después el cantante se dirigió al hotel Big Ben para descansar, lugar donde se conocieron unos videos de la cámara de seguridad del lugar.

El sábado 10 de enero, según el testimonio de Rodolfo llevó al cantante a consumir comida casera, precisamente una mojarra y después a comprar unos bocadillos, para después comentar que el artista se despidió dándole un abrazo y su gorra y prometiendole que se vería nuevamente.

Sin embargo, alrededor de las 3:50 de la tarde, Jiménez abordó nuevamente su avioneta en Paipa con destino a Medellín, acompañado por Juan Manuel Rodríguez, Waisman Mora, Óscar Marín y Jefferson Osorio. Para minutos después provocar el accidente que acabó con la vida de todos los pasajeros.

En su última interacción en redes sociales, realizada la mañana del 10 de enero, Yeison publicó un video cantando "Ni tengo ni necesito" acompañado de un mensaje que hoy resuena como una despedida: "Siempre humilde porque lo que Dios da también lo puede quitar".

