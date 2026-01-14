Revelan conmovedor detalle sobre esposa de piloto de Yeison Jiménez

El fatídico 10 de enero de 2026 quedará marcado como uno de los días más oscuros para el entretenimiento y la aviación civil en Colombia. El accidente ocurrido en Boyacá, que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez y otras cinco personas, ha revelado matices lamentables que van más allá de los escenarios.

Entre los restos de la aeronave de matrícula N325FA no solo se apagaron los sueños de un artista, sino también la vida de un profesional cuya situación familiar ha generado una ola de solidaridad sin precedentes en redes sociales.

Fernando Torres, quien estaba al mando del vuelo que partió desde el aeródromo Juan José Rondón con destino a Medellín, era mucho más que el piloto de confianza del equipo.



Con una formación como ingeniero industrial y una trayectoria respetada en vuelos privados, Torres se había integrado al círculo cercano de Jiménez tras suceder a Camilo Silva en 2025.



Sin embargo, el detalle que ha quebrado el corazón de los colombianos es la realidad que enfrentan sus seres queridos: su esposa, Liliana Betancourt, atraviesa este duelo esperando un nuevo integrante en la familia.

La noticia sobre el estado de Liliana Betancourt ha profundizado la tristeza que rodea este caso. Según versiones que circulan en medios y redes sociales, la pareja, que ya tenía una hija pequeña, se encontraba a la espera de un segundo hijo en el momento del accidente.

El vacío que deja Torres es incalculable para una madre que ahora debe enfrentar la crianza de sus hijos sin el pilar fundamental de su hogar.

A través de sus redes sociales, Betancourt compartió un mensaje breve pero cargado de angustia que resonó en todo el país: “Amor de mi vida, dame fuerzas para continuar”.

Este clamor por fortaleza ha sido respondido por miles de ciudadanos que han inundado las plataformas con mensajes de consuelo.

Instituciones educativas como el Gimnasio de los Llanos también se han unido al luto, destacando el legado personal del capitán y el gran vacío que deja su partida.

La investigación sobre las causas del siniestro continúa bajo la lupa del Ministerio de Transporte y las autoridades aeronáuticas. Los primeros reportes sugieren que la aeronave volaba a una altura inusualmente baja, aproximadamente a 50 metros sobre el terreno, antes de impactar y sufrir una fractura en la cola seguida de explosiones debido a residuos de combustible.

Además, ha generado gran curiosidad un video grabado minutos antes del despegue donde se observa a Torres manipulando los controles, mientras en una de las pantallas de la aeronave —un modelo de 1982— aparecía la alerta "BAD PRB" (Bad Probe).

