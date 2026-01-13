Investigan detalles del accidente de Yeison Jiménez; acción del piloto bajo la lupa

La investigación por el accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez junto a cinco personas de su equipo sigue avanzando, mientras salen a la luz nuevos detalles técnicos que permiten entender qué pudo haber pasado segundos después del despegue desde Paipa, Boyacá. Una de las preguntas más repetidas tras la tragedia ha sido si la aeronave contaba con caja negra o grabadora de voz, un elemento clave en muchos siniestros aéreos.

En entrevista con Noticias Caracol, el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, confirmó que la avioneta involucrada no tenía este tipo de dispositivos. Según explicó, se trata de una aeronave de uso privado, fabricada en 1982, que por su tipo y antigüedad no estaba equipada con grabadores de datos ni de voz.

Esta aclaración marca un punto importante dentro del proceso, ya que obliga a los investigadores a reconstruir lo ocurrido a partir de otros elementos técnicos, testimonios y registros indirectos.

De acuerdo con la Aerocivil, la avioneta sí alcanzó a despegar de la pista del aeropuerto Juan José Rondón. Aunque voló a baja altura, tuvo un desplazamiento cercano a los dos kilómetros antes del impacto final. Durante ese corto trayecto, se registró una maniobra que, según las autoridades, habría sido un intento por recuperar control o retornar.

El coronel Bello explicó que se están revisando varios factores técnicos como peso, balance, rendimiento de la aeronave y condiciones operacionales. Para esto, la Aerocivil trabaja junto a la empresa encargada del mantenimiento, con el fin de recolectar información precisa que permita establecer qué causó el descenso repentino.

Las autoridades han sido claras en señalar que el inicio de esta investigación no implica que la aviación privada en Colombia sea insegura, ni que este tipo de aeronaves representen un riesgo generalizado. Se trata de un caso puntual que requiere análisis técnico detallado.

El video previo al despegue y las dudas que genera

En medio del proceso, un video grabado desde el interior de la avioneta ha tomado relevancia. Las imágenes, publicadas en redes sociales por el fotógrafo Weisman Mora, también fallecido, muestran los instantes previos al despegue. En el registro se observa al piloto con un celular en la mano, mientras la aeronave se prepara para iniciar su recorrido.

Sobre este punto, la Aerocivil indicó que el material hace parte de una de las líneas de investigación, aunque recalcó que existe reserva en el proceso. El análisis se enfoca en el cumplimiento de estándares operacionales y en el comportamiento en cabina, aspectos fundamentales dentro de cualquier operación aérea.

Bello explicó que el llamado “factor humano” está bajo evaluación, junto con la disciplina en vuelo y la atención a las señales que emite la aeronave, como luces o alertas en el panel de control.

La Fiscalía General abrió una indagación paralela para acompañar el proceso técnico. Mientras tanto, la Aerocivil avanza en la reconstrucción del vuelo a partir de la dinámica del impacto, el estado de los restos de la aeronave y la documentación del piloto y del operador.

¿Por qué la Aerocivil evalúa el desempeño del piloto en el accidente de Yeison Jiménez?

Una de las líneas centrales de la investigación se enfoca en el desempeño del piloto Fernando Torres, quien estaba a cargo de la aeronave Piper PA31 de matrícula N325FA. Según explicó Álvaro Bello, la Aerocivil está revisando de manera exhaustiva su perfil profesional, incluyendo certificaciones, entrenamientos, habilitaciones y aptitud al momento del vuelo.

El objetivo es determinar si el piloto contaba con todas las capacidades necesarias para operar desde un aeródromo con características como las de Paipa, donde la elevación y el entorno exigen cálculos muy precisos de rendimiento. Además, se analiza la respuesta ante posibles alertas técnicas en cabina, como el código ‘BAT PRB’ que aparece en el panel y que también está bajo revisión.

Las autoridades buscan establecer si los procedimientos estaban claramente definidos antes del despegue y si las maniobras de emergencia observadas por testigos correspondieron a una reacción adecuada. Con estos elementos, la investigación entra en una fase clave para determinar posibles responsabilidades técnicas dentro del trágico accidente que cobró la vida del cantante y su equipo.