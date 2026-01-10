Yeison Jiménez: edad, fecha de nacimiento y de dónde era el cantante colombiano

Yeison Jiménez, uno de los cantantes más reconocidos de la música popular colombiana, falleció este 10 de enero de 2026. El artista tenía 34 años y su muerte generó una fuerte reacción entre seguidores, colegas y figuras del entretenimiento que durante años siguieron de cerca su carrera.

Su nombre completo era Yeison Orlando Jiménez Galeano. Nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, municipio del que siempre habló con orgullo y al que hacía referencia cuando recordaba sus inicios y su historia personal. Desde allí comenzó un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los exponentes más escuchados del género popular en Colombia.

A lo largo de su trayectoria, Yeison Jiménez logró conectar con el público gracias a letras cercanas y una historia de vida marcada por el esfuerzo. Antes de alcanzar el reconocimiento nacional, atravesó distintas dificultades económicas y desempeñó varios trabajos para apoyar a su familia, experiencias que él mismo relató en diferentes entrevistas.

Con el paso de los años, su música logró posicionarse en los primeros lugares y lo llevó a escenarios importantes dentro y fuera del país. Además de su carrera musical, también tuvo presencia en la televisión colombiana, lo que amplió su alcance y lo acercó a nuevas audiencias.

El fallecimiento de Yeison Jiménez este 10 de enero de 2026 marca el cierre de una etapa importante para la música popular colombiana. Su nombre, su edad, su fecha de nacimiento y su lugar de origen quedan ligados a una historia que muchos recuerdan por su impacto dentro del género y por el camino que recorrió desde sus comienzos hasta consolidarse como una figura reconocida a nivel nacional.

Publicidad

Puedes leer: Revelan último mensaje que envió Yeison Jiménez antes de morir en la avioneta

Aparece video dentro de avioneta justo antes de morir Yeison Jiménez; en pleno despegue Foto: Redes sociales de Yeison Jiménez y X

Publicidad

Las personas que fallecieron en el accidente junto a Yeison Jiménez

La Aeronáutica Civil confirmó que en el accidente aéreo ocurrido en la tarde del 10 de enero de 2026 murieron los seis ocupantes de la aeronave que se estrelló en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá.

El siniestro se registró alrededor de las 3:00 de la tarde, momento en el que los organismos de socorro y la Policía Nacional llegaron a la zona del impacto y confirmaron el fallecimiento de todas las personas a bordo, entre ellas el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez.

Según el reporte oficial, la aeronave, identificada con matrícula N325FA, era tripulada por el capitán Hernando Torres, quien estaba a cargo del vuelo. Junto a él viajaban cinco pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Todos perdieron la vida en el lugar del accidente, de acuerdo con la información entregada por las autoridades aeronáuticas.