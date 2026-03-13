Yeferson Cossio confesó que desea que Iván Duque sea el DJ en su boda: “Épico”

El reconocido influencer colombiano Yeferson Cossio volvió a dar un tema de conversación en las redes sociales con una confesión inesperada sobre sus planes de boda. Esto durante una entrevista en el podcast "Desnúdate con Eva", allí, el creador de contenido reveló que le encantaría contar con la participación del expresidente Iván Duque, en su faceta como DJ.

A lo largo de la conversación Eva Rey cuestionó a Cossio sobre su afinidad política, poniéndolo a elegir entre Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Para sorpresa de muchos, este se decantó por Duque, pero aclaró que su preferencia no se basa en la gestión realizada durante el periodo presidencial 2018-2022, sino en el talento del exmandatario para la música electrónica.

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Tanto es así que Yeferson Cossio destacó que le gustaría ver a Duque en la consola de mezclas, recordando que el expresidente ha manifestado en diversas ocasiones su gusto por la producción. "A mí sí me gustaría que Duque tocará en alguna de mis fiestas... sería tan épico", aseguró el influenciador, y que la presencia del exmandatario generaría mucho ruido.



Recordemos que Iván Duque después de salir de la Casa de Nariño se ha dedicado a otros proyectos personas, en donde uno de estos es ser DJ, al punto que se le ha visto hacer mezclas con diversos temas.

¿Cómo convencería Yeferson Cossio a Iván Duque?

Fiel a su estilo como figura de las redes sociales, Yeferson Cossio explicó que no necesariamente buscaría una contratación convencional. En lugar de un pago monetario, el influencer estaría dispuesto a proponerle a Iván Duque un "canje".

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Afirmando que esta práctica, sumamente común entre celebridades e influencers para colaborar en eventos, consistiría en una colaboración mutua donde el exmandatario actúe como DJ invitado en la fiesta y en especial en su matrimonio con pareja Carolina Gómez.

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Cabe destacar que la propuesta de Cossio llega en un momento crucial, ya que los detalles del enlace han estado en el ojo del huracán. Inicialmente, la boda estaba planeada para enero de 2026, pero tuvo que ser aplazada debido a complicaciones de salud del creador de contenido

Por otro lado, Carolina Gómez, prometida del creador de contenido, también ha compartido recientemente que decidió tomar las riendas de la organización. Dado que según ella sintió que los preparativos se estaban convirtiendo en un "evento corporativo" ajeno a sus sueños, por lo que decidió pausar todo hasta que ambos pudieran enfocarse personalmente en la ceremonia.