Yeferson Cossio fue rechazado en concierto de Bad Bunny y esta fue su versión

Influencer colombiano aclara la polémica tras ser rechazado en la zona VIP del concierto y explica su versión de los hechos.

Por: Redacción digital La Kalle
30 de ene, 2026

El concierto de Bad Bunny que se llevó a cabo en Medellín dejó un momento que rápidamente se convirtió en tendencia. En un video que circuló en redes sociales se observa a Yeferson Cossio intentando ingresar a la llamada 'casita' de Bad Bunny, un espacio exclusivo que solo algunos asistentes y colaboradores del artista pueden disfrutar.

La imagen de Cossio siendo rechazado provocó cientos de comentarios y memes, mientras otros usuarios cuestionaban los privilegios y accesos especiales en eventos de gran magnitud.

La situación llamó la atención no solo de los seguidores del influencer, sino también de quienes siguen la música urbana, y rápidamente se volvió un tema de conversación en Twitter, Instagram y TikTok.

¿Por qué no dejaron entrar a Yeferson Cossio a concierto de Bad Bunny?

Ante la polémica, Cossio decidió aclarar lo sucedido de manera directa a través de sus redes sociales. Explicó que no estaba intentando ingresar para sí mismo, sino que buscaba que algunas personas cercanas pudieran acceder.

Señaló que, incluso si hubiera hecho el intento por él, las normas del evento habrían impedido su ingreso. Además, reveló que en otra fecha del concierto su hermana, Cintia Cossio, tenía garantizado el acceso a la zona VIP, pero decidió no asistir, por lo que el beneficio se perdió.

El influencer también destacó que la zona exclusiva no le parecía algo realmente atractivo. Contó que dentro de la 'casita' solo se tiene un contacto muy breve con el artista y luego no se puede ver el concierto directamente, sino por medio de pantallas.

Por eso, aseguró que no se sentía frustrado por no entrar, y que prefiere disfrutar del espectáculo desde el área general, donde puede ver a Bad Bunny en todo su show. Según él, la experiencia VIP no cambia lo que realmente le importa, señalando que es vivir la música y compartirla con sus seguidores.

Cossio se refirió también a quienes celebraron que no lograra entrar a la zona exclusiva. Dijo que no le parece correcto alegrarse por las dificultades de otros y que prefiere mantenerse alejado de polémicas innecesarias.

Destacó que su enfoque está en continuar con su trabajo como creador de contenido, en cumplir sus proyectos y en cuidar su salud, luego de complicaciones médicas recientes que lo mantuvieron hospitalizado.

Tras el incidente, Cossio continúa activo en redes sociales, donde comparte contenido con sus seguidores y responde a los comentarios que surgieron alrededor de lo ocurrido. Los hechos en el concierto generaron diversas reacciones en plataformas digitales, por lo que el creador de contenido optó por explicar su versión y seguir con su actividad habitual en línea.

