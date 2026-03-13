Astrólogo que anticipó triunfo de Petro revela quien sería el próximo presidente

El panorama político colombiano rumbo a las elecciones presidenciales de 2026 continúa generando análisis desde distintos frentes. Mientras expertos en política revisan encuestas y estrategias de campaña, otros observadores miran el futuro desde perspectivas menos convencionales.

Uno de ellos es el astrólogo colombiano Daniel Daza, quien volvió a llamar la atención tras revelar cuál sería, según su interpretación astrológica, el próximo presidente del país.

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Daza no es un nombre desconocido en el debate público; su figura tomó relevancia luego de que, años atrás, asegurara que el actual mandatario, Gustavo Petro, ganaría las elecciones presidenciales de 2022, una predicción que posteriormente se cumplió y que le dio mayor visibilidad en redes sociales. .



Ahora, con el proceso electoral de 2026 acercándose, el astrólogo decidió analizar nuevamente el panorama político colombiano desde la astrología.

Según explicó, el país atraviesa un momento energético y astrológico particular que podría influir en el tipo de liderazgo que llegará al poder en los próximos años. Para su análisis, revisó las cartas astrales y los ciclos de algunos de los principales aspirantes a la presidencia.

Entre los nombres que actualmente suenan con fuerza en el escenario político están figuras como Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, todos vinculados a diferentes corrientes ideológicas que ya empiezan a perfilar sus campañas de cara a la contienda electoral.

Las elecciones presidenciales están programadas para el 31 de mayo de 2026 y definirán al sucesor de Petro en la Casa de Nariño.

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¿Quién ganará la presidencia 2026 según Daniel Daza?

Durante su intervención, Daza aseguró que, desde una perspectiva astrológica, uno de los aspirantes tendría una ventaja notable frente a los demás. En particular, destacó el caso del senador Iván Cepeda, a quien calificó como el candidato “mejor posicionado energéticamente”.

De acuerdo con el astrólogo, esto estaría relacionado con su signo zodiacal. Cepeda pertenece al signo Escorpio, que en la astrología se asocia con los signos de agua y con momentos de transformación política o social.

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Según explicó Daza, este tipo de energía podría favorecerlo dentro del contexto que vive el país.

En ese sentido, el astrólogo fue directo con su pronóstico. “Iván Cepeda es quien astrológicamente ganará la presidencia de 2026 a 2030”, afirmó durante su análisis.

Aunque la observación de Daza no se limita únicamente a Cepeda, también revisó las cartas astrales de otros aspirantes.

Por ejemplo, habló del abogado Abelardo de la Espriella y de la candidata Paloma Valencia, señalando que ambos atraviesan ciclos astrológicos similares debido a coincidencias en sus edades y procesos personales.

Sin embargo, desde su interpretación, ninguno tendría actualmente el mismo impulso energético que Cepeda.

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