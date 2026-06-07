Verónica Alcocer habla sobre lo ocurrido entre James Rodríguez y Antonella Petro

El episodio de un supuesto desplante del capitán James Rodríguez hacia Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro, generó mucho revuelo en redes sociales. Sin embargo, los protagonistas cerraron filas con mensajes de respeto y "reconciliación", al cuál se sumó un mensaje de Verónica Alcocer en sus redes sociales.

Recordemos que todo comenzó el pasado 4 de junio durante la ceremonia oficial de entrega del pabellón nacional en la base militar de Catam. En las imágenes, se observó el momento en que los jugadores saludaban al mandatario y a su hija. Al llegar el turno de James Rodríguez, Antonella le estrechó la mano y pareció pedirle una fotografía, pero este siguió de largo.

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Este fragmento de video circuló rápidamente, generó diversas opiniones divididas, ante esto, Antonella, decidió romper el silencio a través de un video en sus redes sociales para aclarar su postura. “Eres mi héroe, mi referente”, afirmó Antonella, explicando que al saludarlo ". Además, hizo un llamado contundente a la unidad: “En la cancha somos un solo país”, resaltando que lo mejor debe ser apoyar al equipo en el Mundial.



¿Cuál fue el mensaje de Verónica Alcocer ante esta situación?

Horas más tarde, el capitán de la Selección no fue ajeno al mensaje y respondió de manera privada a la joven, mensaje que después fue compartido en redes sociales. James Rodríguez agradeció el apoyo y aclaró que todo fue un malentendido, pidiéndole incluso que la próxima vez le hablara más fuerte.

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“¡Esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar”, escribió el futbolista, enfatizando que este es el momento de estar unidos por el objetivo del Mundial. Apagando así uno de los episodios controversiales con relación al Gobierno Nacional y la Selección Colombia.

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Por lo cuál, la primera dama, Verónica Alcocer, también se pronunció para respaldar la actitud de su hija. A través de un comentario público, terminó calificando a su hija Antonella Petro como una "mensajera de la reconciliación que tanto necesitamos".

“Estoy muy orgullosa de ser tu mamá. Gracias, hija”, expresó Alcocer, subrayando el valor de la resiliencia y el respeto en medio de la polarización que suele rodear a estas figuras públicas. Cabe destacar que este episodio sucede a pocos días del debut de la ‘tricolor’ en la cita orbital contra Uzbekistan.