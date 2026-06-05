FCF envía duro mensaje por polémica sobre la Selección Colombia; jugadores en riesgo

La Federación Colombiana de Fútbol se pronunció oficialmente luego de los comentarios, críticas y debates que surgieron en redes sociales tras la entrega del pabellón nacional a la delegación que representará al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante los últimos días, diferentes videos del acto protocolario comenzaron a circular ampliamente entre los aficionados.

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Algunas imágenes generaron interpretaciones divididas y provocaron una ola de comentarios alrededor de varios integrantes de la selección Colombia.

Uno de los videos que más polémica despertó fue aquel en el que varios usuarios aseguraron que James Rodríguez habría ignorado a Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, durante una de las actividades relacionadas con la ceremonia.

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El momento fue ampliamente compartido en redes sociales y dio pie a múltiples opiniones, análisis y discusiones entre seguidores del combinado nacional.

La FCF rechazó los ataques contra jugadores y sus familias

A través de su comunicado oficial, la Federación Colombiana de Fútbol reiteró que una de sus principales responsabilidades es proteger el bienestar integral de los integrantes de la selección nacional y de todas las personas que forman parte de su entorno.

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Por esa razón, la entidad manifestó su rechazo frente a cualquier tipo de agresión, señalamiento o descalificación dirigida hacia los futbolistas, sus familiares o miembros de la delegación colombiana.

La Federación enfatizó que los jugadores representan al país dentro y fuera de las canchas y que merecen desarrollar sus actividades en un entorno marcado por el respeto.

Además, la entidad destacó que el foco principal debe mantenerse en el papel deportivo que asumirá Colombia en el próximo Mundial.

El incómodo momento entre Antonella Petro y James Rodríguez /Foto: redes sociales

La aclaración sobre la entrega de la bandera nacional

Otro de los puntos importantes del comunicado estuvo relacionado con la ceremonia de entrega de la bandera nacional, acto que se realizó antes del viaje de la delegación.

La Federación explicó que este tipo de eventos hacen parte de una tradición institucional que históricamente ha acompañado a las delegaciones deportivas colombianas cuando participan en competencias internacionales de gran importancia.

Según indicó la entidad, se trata de una ceremonia protocolaria que se desarrolla dentro de un marco de respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado colombiano.

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La organización también destacó que la selección Colombia está conformada por deportistas que representan a todos los colombianos sin distinción alguna.

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El llamado de la Federación a la unidad

Dentro del mensaje, la Federación resaltó que la selección nacional simboliza la diversidad y pluralidad del país. Asimismo, recordó que los futbolistas llevan consigo la ilusión de millones de aficionados cada vez que defienden los colores de Colombia en escenarios internacionales.

La entidad subrayó que los jugadores encarnan valores relacionados con el deporte, el esfuerzo colectivo y el trabajo en equipo, aspectos que han sido fundamentales en el recorrido de la selección.

Por esa razón, la Federación agradeció las constantes muestras de apoyo que recibe el combinado nacional y aprovechó la oportunidad para invitar a los aficionados a mantener un ambiente de respeto alrededor del equipo.