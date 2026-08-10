Alexis Escobar sufre accidente en medio de terremoto en Colombia; hay video

Alexis Escobar vivió momentos de angustia durante el fuerte sismo que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto. El cantante de música popular se encontraba solo en un ascensor, en el piso 23 de su vivienda, cuando comenzó el movimiento.

El artista, nacido en Bello y de 39 años, compartió en sus redes sociales un video en el que mostró las lesiones que sufrió durante la evacuación. En las imágenes se pueden observar varias raspaduras en su pecho, producto del golpe que recibió mientras intentaba salir.

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¿Qué le pasó a Alexis Escobar durante el terremoto en Colombia?

El cantante contó que el movimiento telúrico lo sorprendió cuando se encontraba dentro del ascensor. Según relató, al principio pensó que la estructura estaba presentando una falla y que podía caer mientras se encontraba en uno de los pisos más altos: "Me cogió en el ascensor. Yo venía solo en el ascensor y yo pensé que estaba malo, que se iba a caer ese ascensor", relató.

El artista explicó que la cabina comenzó a moverse de un lado a otro con fuerza, mientras desde el exterior escuchaba los gritos de las personas que también estaban viviendo el momento de tensión dentro de la unidad residencial.

Cuando finalmente logró salir del ascensor, Escobar se encontró con una escena marcada por el miedo entre los residentes. Según su relato, varias personas habían salido rápidamente de sus apartamentos para buscar un lugar seguro y algunas estaban en pijama o incluso en toalla.

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"Parecía como el infierno. Todo el mundo afuera porque estuvo terrible", afirmó el cantante al recordar los minutos posteriores al movimiento telúrico y la reacción de quienes se encontraban en el lugar.

El susto no terminó allí para Alexis. Después de salir de la vivienda, el artista corrió hacia la zona de los estacionamientos con la intención de buscar su vehículo y dirigirse rápidamente a verificar el estado de sus familiares.

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Fue durante ese momento de afán cuando ocurrió el accidente que terminó dejándole las lesiones que mostró posteriormente en el video. Escobar explicó que, mientras corría hacia la zona de los vehículos, terminó chocando contra una estructura. "Me dí contra la talanquera de los carros", contó el intérprete al explicar cómo ocurrió el golpe durante la evacuación.

El cantante también mostró las marcas que quedaron en su pecho y describió sorprendido el impacto que recibió durante la carrera. "Vea, siempre me alcancé a aporrear, vea, Dios mío, qué guarapaso", añadió mientras enseñaba las lesiones ante la cámara. A pesar del golpe, confirmó que está fuera de peligro y pendiente de sus seres queridos.

Alexis Escobar permanecía pendiente de localizar a sus familiares. El artista explicó que no había podido comunicarse con su esposa, quien se encontraba estudiando cuando ocurrió el terremoto: "Mi mujer está estudiando, no he podido hablar con ella, pero yo entré por el carro para poder ir a buscarlas a todas",

¿Cuál fue la magnitud del sismo que afectó a Alexis Escobar?

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De acuerdo con la información suministrada, el sismo tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó. El movimiento se sintió en diferentes zonas de Colombia y también fue percibido en Ecuador.

La profundidad del movimiento estuvo entre los 82 y 103 kilómetros. En diferentes ciudades como Bogotá, Cali, Pereira y Manizales se registraron afectaciones en estructuras, mientras los organismos de socorro atendían las emergencias ocasionadas por el fuerte movimiento.

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La magnitud de la emergencia también quedó reflejada en el balance entregado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Tras el sismo, el mandatario informó que la cifra de fallecidos ascendió a 111 personas, mientras que otras 87 resultaron heridas.

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