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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Periodista murió mientras transmitía en su canal de streaming; se desplomó en directo

Periodista murió mientras transmitía en su canal de streaming; se desplomó en directo

Las autoridades comentaron que no era la primera vez que el periodista, de 49 años, había sufrido problemas relacionados con su corazón.

Un lazo de luto sobre un fondo de textura oscura, junto a una foto de Pablo Balario
El comunicador Pablo Balario falleció de manera repentina tras sufrir un infarto en plena transmisión en directo
Foto: Foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

El periodista, locutor y conductor argentino Pablo Balario, de 49 años, falleció el pasado lunes 4 de agosto tras sufrir un infarto agudo de miocardio durante una transmisión en vivo.

El hecho ocurrió durante el estreno de Comadreja TV, un nuevo proyecto de comunicación digital que el comunicador había impulsado junto con un equipo de colaboradores en la región de Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires.

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La primera emisión de Comadreja TV comenzó alrededor de las 8:30 de la noche desde un estudio ubicado en Villa Arcadia. La iniciativa había sido concebida como un canal de streaming con contenidos locales y regionales, con programación prevista durante las 24 horas.

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Aproximadamente una hora y media después de iniciado el programa, mientras Balario conversaba en pantalla con dos de sus colegas, sufrió una fuerte descompensación y se desplomó frente a las cámaras. En ese momento, su hija también se encontraba en las instalaciones del estudio.

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Tras el desvanecimiento, el periodista recibió atención inmediata por parte de las personas que se encontraban en el lugar y posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, en Sierra de la Ventana. A pesar de los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento minutos después.

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De acuerdo con reportes de medios locales, el comunicador tenía antecedentes de problemas cardíacos. Años atrás, mientras residía en la Ciudad de Buenos Aires, había sufrido un primer infarto. Este episodio lo llevó a mudarse hace aproximadamente una década a la comarca serrana, donde primero se instaló en Villa Ventana y posteriormente en Sierra de la Ventana, buscando un estilo de vida más tranquilo.

Pablo Balario de 49 años junto a sus compañeros en una transmisión de streaming
Pablo Balario de traje negro junto a sus compañeros de La Comadreja Tv, antes de perder la vida
Foto: pantallazo tomado de La Comadreja TV

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¿Quién fue Pablo Balario?

Pablo Balario era una figura reconocida en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires por su trayectoria en el periodismo, la comunicación y la cultura regional. Además de desempeñarse como periodista y locutor, participó como conductor en celebraciones tradicionales como la Fiesta Provincial de los Reyes Magos y la Fiesta Provincial de las Golondrinas.

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En el ámbito comunitario, ocupaba el cargo de vicepresidente de la Asociación de Fomento de Villa Ventana. También desarrolló una faceta artística como músico y participó en diferentes presentaciones locales como cantante y tecladista.

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Tras su fallecimiento, el equipo de Comadreja TV y sus familiares compartieron mensajes de despedida a través de redes sociales. Los colaboradores del canal también anunciaron que continuarán con el proyecto, uno de los principales objetivos profesionales que Balario había impulsado durante los últimos meses.

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Asimismo, el equipo anunció un homenaje en su memoria para el próximo 15 de agosto, en el que se prevé compartir música y recordar distintos momentos de su trayectoria.

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