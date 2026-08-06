Estiwar G confesó cómo era su vida en el consumo; su pareja fue clave para salir adelante

Luis Fernando Arias, creador de contenido conocido como Estiwar G, participó en el programa Cada Loco con su Tema de La Kalle, donde habló sobre algunos de los momentos más difíciles de su vida y el proceso que lo llevó a superar el consumo de sustancias.

Durante la entrevista, el influenciador recordó cómo esa etapa afectó diferentes aspectos de su vida antes de encontrar estabilidad junto a su pareja, Luz, conocida en redes sociales como "La Mona".

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Estiwar G describió ese periodo como una etapa de excesos que lo llevó a tocar fondo. "Yo le puedo decir, papi, que yo probé todos los dulces de la piñata", expresó durante la conversación.



El creador del Toxitour aclaró que no se trataba de consumos ocasionales durante reuniones o fiestas, sino de episodios prolongados y de alta intensidad. "Yo le hablo de grandes ligas... de tres días de una semana... de mezclar", comentó.

Según explicó, el consumo terminó afectando los principales pilares de su vida, la familia, el trabajo, la salud, las amistades y la relación con Dios.

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"Se va deteriorando su familia... sus amigos ya no quieren ser sus amigos porque usted los rostiza, les pide plata prestada... el trabajo, cuando usted está frito, pues no va a estar pensando en trabajar", relató.

Para Arias, la dependencia se hace evidente cuando el consumo desplaza todo lo demás. "Cuando usted ya ve que a su alrededor no hay nada más que consumo, papi, usted ya dice: 'Uy, no'", afirmó.

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¿Cómo conoció Estiwar G a su pareja?

Durante la entrevista, Estiwar G también habló del papel que ha tenido su pareja en su proceso de transformación.

Contó que conoció a Luz mientras trabajaba como cantante y la contrató como bailarina para participar en un videoclip. Un inconveniente con el pago de los honorarios dio origen al primer acercamiento entre ambos.

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"Él en esa ocasión solo me pagó... o sea, íbamos dos bailarinas... me atracó", recordó entre risas Luz, quien explicó que ese episodio terminó convirtiéndose en el inicio de su historia juntos, luego de una sesión de fotos y una salida al cine.

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Arias aseguró que su pareja llegó en uno de los momentos más complejos de su vida y se convirtió en un apoyo fundamental para recuperar la estabilidad.

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Actualmente, además de ser su compañera sentimental, Luz desempeña un papel clave en el crecimiento de su carrera como creador de contenido.

"La Mona es la cabeza de Estiwar G... la cara corporativa; yo soy la cara creativa de los videos", explicó durante la intervencíón.

Mientras ella lidera las negociaciones, los contratos y los aspectos administrativos, Arias se concentra en la creación y edición del contenido. Según contó, hoy su proyecto cuenta con un equipo de cinco personas, entre ellas un abogado y un contador, aunque destacó que su pareja continúa siendo una de las figuras más importantes tanto en el ámbito profesional como en el personal.