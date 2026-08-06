Laura Tobón reveló el sexo de su segundo bebé; así fue la sorpresa

La presentadora bogotana decidió compartir con sus millones de seguidores uno de los momentos más personales y emocionantes de esta etapa: la revelación del sexo de su segundo bebé.

Acompañada de su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, y su pequeño hijo Lucca, Laura organizó una celebración íntima pero cargada de sentimiento.

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En el video que publicó en sus redes sociales, pudiste ver cómo la familia abrió una caja de la cual salieron volando varios globos azules, confirmando así que Laura y Álvaro están esperando a su segundo niño.



¿Es niño o niña el segundo bebé de Laura Tobón?

Es oficial: Laura Tobón tendrá un niño. La noticia tomó por sorpresa a la propia presentadora, quien confesó que su intuición le decía algo completamente diferente.

"¡Juré que era niña!", escribió en su publicación, admitiendo que se quedó en "shock" al ver el color azul de los globos.

Curiosamente, parece que el resto de su familia tenía mejor instinto, ya que ella misma reveló que Lucca, Álvaro e incluso su perro Patacón ya presentían que vendría un varoncito en camino.

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Con la llegada de este nuevo "baby boy", Laura bromeó sobre su rol en casa, asegurando que seguirá siendo "la mujer de la casa" rodeada de sus hombres.

Este segundo embarazo fue anunciado en junio de 2026 y, según ha contado la modelo, este proceso ha sido muy distinto al primero.

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Si bien con Lucca tuvo que enfrentar retos como el síndrome de ovarios poliquísticos para poder concebir, en esta ocasión los síntomas físicos han sido el mayor desafío, pues ha sentido las molestias típicas multiplicadas.

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¿Quién es el esposo de Laura Tobón y cómo es su familia?

Si te preguntas quién acompaña a la presentadora en esta aventura, se trata de Álvaro Rodríguez, un reconocido economista de la Universidad Javeriana con quien Laura contrajo matrimonio en el año 2017.

Álvaro no solo es el presidente de Ventura Group, sino que también es una figura pública por su participación como inversor en el programa Shark Tank Colombia.

La historia de amor de la pareja comenzó hace una década en un Festival Vallenato, donde ella trabajaba como periodista y él asistía como invitado.

La familia la completa el pequeño Lucca, su primogénito, quien nació el 29 de diciembre de 2021.

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Lucca se ha convertido en una estrella de las redes sociales por su ternura, especialmente ahora que ha protagonizado momentos virales acompañando a su mamá a las ecografías para ver a su futuro hermanito.

Laura Tobón no solo destaca en su vida familiar; su trayectoria profesional es igual de impresionante. Desde que inició en el modelaje a los 15 años, ha liderado formatos de gran éxito e.n la televisión colombiana como La Voz Kids y La vuelta al mundo en 80 risas.

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Además, es una emprendedora nata, fundadora de la agencia MTZ Agency y creadora de su propio formato de entrevistas digitales, La Tobón Show.

Ahora, con la noticia de su segundo hijo varón, la presentadora se prepara para una nueva historia llena de retos y mucha emoción digital.