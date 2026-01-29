Laura Tobón rompe silencio sobre doloroso resentimiento hacia su mamá: "Cierto rencor"

Laura Tobón Yepes ha logrado posicionarse como una de las figuras más influyentes del entretenimiento en Colombia y el exterior, brillando en producciones como La Voz Kids, La Voz Senior y programas internacionales como Cámbiame el Look.

Sin embargo, detrás de la sonrisa que cautiva a millones en la pantalla, la modelo bogotana guardaba cicatrices de una infancia marcada por la inestabilidad emocional y conflictos domésticos que apenas ahora decide exponer ante el público.

En una reciente participación en el pódcast La Lupa, conducido por Laura Anzola, Tobón se sinceró sobre un sentimiento que muchos considerarían tabú: el resentimiento hacia su propia madre, Gina María Yepes.



Según relató la presentadora, este sentimiento no nace de una falta de afecto, sino de las complejas situaciones que vivió debido a las elecciones de pareja de su progenitora durante varios años.

¿Por qué Laura Tobón tenía diferencias con su mamá?

Durante la entrevista, Tobón describió un entorno familiar donde las discusiones eran frecuentes. Lo más impactante de su testimonio fue la revelación de que personas ajenas a su núcleo familiar inmediato asumieron roles de autoridad de manera inadecuada.

"Tuve que ver cómo personas que no eran mi papá me castigaban", confesó la comunicadora, subrayando lo difícil que fue para ella enfrentar que extraños entraran a su hogar y ejercieran ese tipo de control, incluso si en otros momentos intentaban ser afectuosos.

Este patrón de comportamiento por parte de su madre, quien según Laura solía elegir hombres con perfiles "tóxicos", dejó una huella profunda en su desarrollo. La presentadora explicó que su madre se sentía atraída por figuras que la sobreprotegían al punto de la asfixia, impidiéndole ser ella misma.

"Mi mamá salía corriendo porque no podía ser ella misma", afirmó, identificando una dinámica de codependencia que ella juró no repetir en su vida adulta.

Estas experiencias, aunque dolorosas, se convirtieron en el filtro con el que Laura Tobón evaluó sus propias relaciones. La modelo aseguró que ver esos errores ajenos la llevó a ser extremadamente exigente y selectiva.

En su búsqueda de un amor que no la "acaparara", encontró en su esposo, Álvaro Rodríguez, a un compañero que respeta su libertad y le permite desarrollarse profesionalmente sin las ataduras que vio en el pasado de su madre.

A pesar de la dureza de sus declaraciones, Tobón aclaró que no se trata de un conflicto sin resolver. La presentadora ha mantenido diálogos honestos con Gina María Yepes, cuestionándola sobre por qué permitió que ella y sus hermanas fueran sometidas a tratos inadecuados por parte de sus parejas.

Ante estos reclamos, su madre ha pedido perdón en reiteradas ocasiones, reafirmando que sus hijas son su "mayor regalo" y su prioridad absoluta en la actualidad.

La reacción de Gina María Yepes a la publicación de la entrevista fue breve pero contundente, comentando un sentido "Aucchhhh dolió", lo que evidencia que, aunque haya perdón, la exposición de estas heridas sigue siendo sensible para la familia.

Por su parte, las redes sociales estallaron en un debate dividido. Mientras algunos seguidores aplaudieron la valentía de Laura por visibilizar temas de salud mental y dinámicas familiares disfuncionales, otros la criticaron severamente por ventilar intimidades de su madre de manera pública.

