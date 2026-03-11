Niña superdotada de 12 años con IQ de 132 sorprende al mundo: tiene título universitario

Un caso poco común dentro del sistema educativo surge en Rosario, Argentina. Lara Ghione, con solo 12 años, logró completar una diplomatura universitaria en Community Management mientras continúa sus estudios de primaria.

Según explicó en La Nación de Argentina, su proceso académico se relaciona con Altas Capacidades Intelectuales y una forma de aprendizaje que no coincide con el ritmo habitual de estudiantes de su misma edad.

El programa académico se realizó en la Universidad Abierta Interamericana. Allí asistió a clases con estudiantes adultos, presentó evaluaciones finales y recibió su certificación tras aprobar el proceso académico igual que el resto del grupo. La formación se enfoca en estrategias digitales, gestión de contenidos y comunicación para marcas u organizaciones.



La propia Lara explicó cómo vivió esa experiencia: “Ya rendí y me recibí. Fue muy lindo, conocí personas de Neuquén y San Juan. Aprendí de diferentes culturas”, contó en una entrevista al recordar el proceso académico.



Lara Ghione y su diagnóstico de TDAH con coeficiente intelectual de 132

Especialistas evaluaron su desarrollo cognitivo y determinaron un coeficiente intelectual de 132, una cifra superior al promedio registrado en la población. Su caso se ubica dentro de las llamadas altas capacidades intelectuales. Además, posee diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conocido como TDAH.

Según relató, su forma de aprender no siempre coincide con la de otros estudiantes. “Me tenía que sentar a explicarles a las maestras que mi cerebro funciona diferente”, afirmó la niña al describir las dificultades que encontró en el sistema educativo tradicional.

Durante los primeros años escolares, el ritmo de aprendizaje en clase resultaba lento para ella. La familia indicó que varias instituciones educativas no contaban con herramientas para acompañar su proceso. En total, cinco colegios rechazaron su inscripción antes de encontrar un espacio adecuado para continuar su formación.

El interés por el conocimiento apareció desde los primeros meses de vida, de acuerdo con su familia, logró mantenerse sentada sin ayuda cuando todavía era muy pequeña y comenzó a decir palabras simples alrededor de los seis meses. Antes de cumplir un año ya formaba frases cortas y realizaba preguntas complejas cuando creció un poco más.

Con el paso del tiempo empezó a leer por cuenta propia y a buscar información sobre temas políticos e históricos. Esa curiosidad constante también generó momentos difíciles dentro del entorno escolar, donde algunos compañeros la señalaban como diferente.

Lara explicó cómo percibe esa situación: “Siempre me sentí distinta, pero cada uno tiene su peculiaridad. No somos todos iguales”. En otra reflexión agregó: “Cada vez que decían que soy diferente, todos me trataban distinto. Soy una nena de 12 años”.

Actualmente la estudiante asiste a una escuela en el barrio Fisherton de Rosario, donde cursa séptimo grado. Además de su formación académica participa en actividades artísticas como danza y canto.

Durante la pandemia comenzó a interesarse por herramientas digitales y aprendió a editar video y crear contenidos en internet. Ese aprendizaje influyó en la decisión de inscribirse en la diplomatura universitaria vinculada con comunicación digital.

A corto plazo planea terminar la primaria y compartir con sus compañeros el viaje de egresados. También quiere seguir explorando áreas relacionadas con arte, comunicación y redes sociales.

Sobre su proceso de aprendizaje, Lara explicó que su forma de entender el mundo no siempre coincide con la de otros estudiantes. “Mi cerebro no sigue el mismo camino que la mayoría, pero llega”, señaló al referirse a la manera en que aborda los estudios y los nuevos retos académicos.

