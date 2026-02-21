La confesión de Paola Jara y Jessi Uribe sobre su hijita Emilia: “A los 16 años”

Paola Jara y Jessi Uribe volvieron a captar la atención en redes sociales tras mostrar el nuevo regalo que le dieron a su hija, Emiliana. La pareja ha hecho diferentes maniobras en sus compromisos profesionales para enfocarse en la crianza de su primogénita de la mejor manera.

Tanto es así, que la pareja de cantantes compartió en la mañana del 21 de febrero un video en el que dejaron parte de este primer viaje fuera del país con Emilia en el marco de sus 3 meses. A lo largo de la pieza audiovisual se ve a Jessi Uribe como muestra su asombro por ver cómo su hija a sus 3 meses va a conocer el mar cuando, él lo hizo cuando tuvo 16 años.

“Yo conocí el mar a los 16 años”, mencionó el artista. En el video dejan ver lo que vivieron en el aeropuerto en donde los fanáticos aprovecharon para saludarlos y conocer a Emilia, además el cantante comentó que desde el día uno estarán subiendo una actualización de cómo son las vacaciones de su hija.



“Primer viaje de Emi, Día 1. Les estaremos mostrando todos los días un resumen de su experiencia”, mencionó Jessi. Situación que enterneció a sus seguidores debido a los tratos que muestra la pareja sobre su hija.

¿Jessi Uribe y Paola Jara mostraron el rostro de Emilia?

Durante este video la pareja aparte de mostrar parte de su recorrido también mostraron algunas tomas en las que dejaron ver nuevos detalles del rostro de la pequeña, pero sin dejar verla por completo. Esto debido a que la intención de Jessi Uribe y Paola Jara es cuidar a la menor de estar redes.

Además que la iniciativa es de Jessi con base en la experiencia que ha tenido con sus otros cuatro hijos a quienes en su momento mostró en redes y recibió comentarios negativos. Por lo cual, busca cuidar a su actual pareja y a la menor.

Pese a esto, Paola Jara compartió una foto en donde dejó ver gran parte del rostro de su hija junto a una imagen en la que se ve a la bebé acostada boca abajo sobre un tapete, rodeada de juguetes que le fueron regalando sus padres y sus personas cercanas.

Aunque no se observa su rostro de forma directa, la fotografía dejó ver más de lo habitual y fue suficiente para que sus seguidores empezaran a comentar sobre el gran parecido entre ambas, esto mientras la cantante compartió el mensaje de “Mi niña hermosa, te extraño”

Los comentarios no se hicieron esperar, al punto que varios mencionaron palabras de cariño y expresiones de apoyo llenaron las respuestas a la publicación. Algunos seguidores escribieron que la pequeña “es el reflejo de su mamá”.

