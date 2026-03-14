Premios Oscar 2026: dónde, cuándo y cómo seguir la gala en vivo; LINK de transmisión

La cuenta regresiva para la noche más importante del cine ha comenzado. Los Premios Oscar 2026 prometen ser una edición histórica, no solo por el regreso de Conan O'Brien como anfitrión, sino por la competencia feroz entre superproducciones que han redefinido la taquilla este año.

Si quieres saber cuándo, a qué hora y dónde ver los Oscars 2026, aquí tienes la guía definitiva.

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¿Cuándo y dónde son los Premios Oscar 2026?

La 98.ª entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026. Como ya es tradición, el escenario será el emblemático Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.

Horario de la gala (En vivo)

La ceremonia oficial comenzará a las 19:00 (hora del Este de EE. UU.). Sin embargo, la famosa Alfombra Roja (Red Carpet) iniciará aproximadamente dos horas antes. Aquí tienes los horarios según tu ubicación:



México, Guatemala, Costa Rica: 18:00 horas.

18:00 horas. Colombia, Perú, Ecuador: 19:00 horas.

19:00 horas. Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 20:00 horas.

20:00 horas. Argentina, Chile, Uruguay: 21:00 horas.

21:00 horas. España: 01:00 horas (madrugada del lunes 16).

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¿Cómo ver los Oscar 2026 en vivo y online?

Para esta edición, las opciones para seguir la transmisión han crecido, adaptándose a las plataformas digitales:



Televisión por cable: En Estados Unidos, la cadena oficial es ABC. Para toda Latinoamérica, la señal de TNT transmitirá la gala con doblaje al español y en idioma original. Streaming: Podrás seguir los Oscars 2026 a través de Max (antes HBO Max) en Latinoamérica. En EE. UU., estará disponible en Hulu y Disney+. Redes Sociales: La Academia realizará coberturas especiales en sus cuentas oficiales de Instagram, TikTok y YouTube, ideales para ver los mejores momentos y ganadores en tiempo real.

Lista completa de nominaciones Premios Oscar 2026; 'Sinners' arrasa con 16 candidaturas Foto: AFP

Nominados y Favoritos: La lucha por la estatuilla

Este año, la película Sinners (Pecadores) ha hecho historia al obtener 16 nominaciones, convirtiéndose en la gran favorita de la noche. No obstante, filmes como Frankenstein de Guillermo del Toro y Bugonia de Yorgos Lanthimos presentan una fuerte competencia en las categorías de Mejor Película y Mejor Director.

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Una de las grandes novedades de este 2026 es la inclusión de la categoría Mejor Casting, un reconocimiento esperado por la industria durante décadas y que debutará oficialmente en esta ceremonia.

LINK Oscar 2026: Mira la gala completa aquí: