Lista completa de nominaciones Premios Oscar 2026; 'Sinners' arrasa con 16 candidaturas

La mañana de este jueves, el Samuel Goldwyn Theater de Los Ángeles se convirtió en el epicentro del séptimo arte cuando los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman revelaron la lista oficial de los aspirantes a la estatuilla dorada.

En una ceremonia que marca el camino hacia la gala del próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre, la película "Sinners" (Pecadores), dirigida por Ryan Coogler, hizo historia al recolectar 16 nominaciones.

Puedes leer: Alerta en Colombia por tormenta geomagnética severa de origen solar; monitoreo nacional



Este logro supera la marca histórica de 14 menciones que anteriormente compartían clásicos como "Titanic", "La La Land" y "All About Eve".



"Sinners", un intenso drama de terror ambientado en el sur estadounidense de los años treinta, no solo compite por Mejor Película y Dirección, sino que también ha impulsado a sus protagonistas, con Michael B.

Jordan y Wunmi Mosaku logrando candidaturas en las categorías de actuación. No obstante, la competencia será feroz: Paul Thomas Anderson y su filme "Una batalla tras otra" le siguen de cerca con 13 nominaciones, consolidando un año de dominio para el estudio Warner.

Lista completa de todas las categorías y sus respectivos nominados de los Premios Oscar

Categorías principales de Premios Oscar



Mejor película : Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra (One Battle After Another), El agente secreto (The Secret Agent), Valor sentimental (Sentimental Value), Pecadores (Sinners) y Sueños de trenes (Train Dreams).

: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra (One Battle After Another), El agente secreto (The Secret Agent), Valor sentimental (Sentimental Value), Pecadores (Sinners) y Sueños de trenes (Train Dreams). Mejor dirección: Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Trier (Valor sentimental) y Ryan Coogler (Pecadores).

Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Trier (Valor sentimental) y Ryan Coogler (Pecadores). Mejor actor: Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Pecadores) y Wagner Moura (El agente secreto).

Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Pecadores) y Wagner Moura (El agente secreto). Mejor actriz: Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada / If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Valor sentimental) y Emma Stone (Bugonia).

Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada / If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Valor sentimental) y Emma Stone (Bugonia). Mejor actor de reparto: Benicio del Toro (Una batalla tras otra), Jacob Elordi (Frankenstein), Sean Penn (Una batalla tras otra), Stellan Skarsgard (Valor sentimental) y Delroy Lindo (Pecadores).

Benicio del Toro (Una batalla tras otra), Jacob Elordi (Frankenstein), Sean Penn (Una batalla tras otra), Stellan Skarsgard (Valor sentimental) y Delroy Lindo (Pecadores). Mejor actriz de reparto: Wunmi Mosaku (Pecadores), Elle Fanning (Valor sentimental), Teyana Taylor (Una batalla tras otra), Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental) y Amy Madigan (La hora de la desaparición / Weapons).

Guion y animación:



Mejor guion adaptado: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra y Sueños de trenes.

Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra y Sueños de trenes. Mejor guion original: Blue Moon, Fue solo un accidente (It Was Just an Accident), Marty Supreme, Valor sentimental y Pecadores.

Blue Moon, Fue solo un accidente (It Was Just an Accident), Marty Supreme, Valor sentimental y Pecadores. Mejor película animada: Arco, Elio, Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters), Amélie y los secretos de la lluvia (Little Amélie or the Character of Rain) y Zootopia 2.

Categorías técnicas y diseño:



Mejor edición (montaje): F1, Marty Supreme, Una batalla tras otra, Valor sentimental y Pecadores.

F1, Marty Supreme, Una batalla tras otra, Valor sentimental y Pecadores. Mejor fotografía (cinematografía): Frankenstein, Marty Supreme, Una batalla tras otra, Pecadores y Sueños de trenes.

Frankenstein, Marty Supreme, Una batalla tras otra, Pecadores y Sueños de trenes. Mejor diseño de producción: Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra y Pecadores.

Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra y Pecadores. Mejor diseño de vestuario: Avatar: Fuego y cenizas (Fire and Ash), Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme y Pecadores.

Avatar: Fuego y cenizas (Fire and Ash), Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme y Pecadores. Mejor maquillaje y peluquería: Frankenstein, Kokuho, Pecadores, The Smashing Machine y La hermanastra fea (The Ugly Stepsister).

Frankenstein, Kokuho, Pecadores, The Smashing Machine y La hermanastra fea (The Ugly Stepsister). Mejor sonido: F1, Frankenstein, Una batalla tras otra, Pecadores y Sirât.

F1, Frankenstein, Una batalla tras otra, Pecadores y Sirât. Mejores efectos visuales: Avatar: Fuego y cenizas, F1, Jurassic World: Renace (Jurassic World Rebirth), The Lost Bus y Pecadores.

Publicidad

Música y documentales



Mejor banda sonora original: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra y Pecadores.

Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra y Pecadores. Mejor canción original: "Dear Me" (Diane Warren: Relentless), "Golden" (Las guerreras k-pop), "I Lied to You" (Pecadores), "Sweet Dreams of Joy" (Viva Verdi) y "Train Dreams" (Sueños de trenes).

"Dear Me" (Diane Warren: Relentless), "Golden" (Las guerreras k-pop), "I Lied to You" (Pecadores), "Sweet Dreams of Joy" (Viva Verdi) y "Train Dreams" (Sueños de trenes). Mejor largometraje documental: The Alabama Solution, Abrázame en la luz (Come See Me in the Good Light), Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin y The Perfect Neighbor.

Cine internacional y cortometrajes



Mejor película internacional: El agente secreto (Brasil), Fue solo un accidente (Francia), Valor sentimental (Noruega), Sirât (España) y La voz de Hind Rajab (Túnez).

El agente secreto (Brasil), Fue solo un accidente (Francia), Valor sentimental (Noruega), Sirât (España) y La voz de Hind Rajab (Túnez). Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms, Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Children No More: Were and Are Gone, The Devil Is Busy y Perfectly a Strangeness.

All the Empty Rooms, Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Children No More: Were and Are Gone, The Devil Is Busy y Perfectly a Strangeness. Mejor cortometraje animado: Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan y The Three Sisters.

Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan y The Three Sisters. Mejor Cortometraje de Acción Real (Live Action): Butcher’s Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen’s Period Drama, The Singers y Two People Exchanging Saliva.

Nueva categoría