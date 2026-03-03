Punch, el monito que ya saluda con su manita y enternece a todo Japón

Punch ya sabe saludar a la gente. O al menos eso es lo que interpretó un canal japonés luego de que un video mostrara al pequeño monito moviendo sus brazos justo cuando el zoológico anunciaba el cierre de sus puertas. Para muchos, no fue un simple movimiento: fue un “hola” con manita incluida.

El gesto fue resaltado por la cadena Tokyo Broadcasting System Television (TBS), que presentó el clip en su noticiario como un momento curioso y tierno. En la grabación se observa a Punch alzando los brazos frente a los visitantes, justo cuando el Ichikawa City Zoo anunciaba su cierre diario. La escena fue leída como una despedida espontánea, algo así como un saludo final para quienes se detuvieron a mirarlo.

Puedes leer: ¿Por qué lloramos con el mono Punch? La razón psicológica tras su peluche

Desde entonces, las imágenes comenzaron a circular con fuerza en redes sociales, donde miles de usuarios coincidieron en lo mismo: Punch parece estar aprendiendo a comunicarse con gestos humanos. Para muchos, su movimiento no fue casual, sino una respuesta directa a la presencia del público.

Publicidad

Punch es una cría de macaco japonés, conocido también como mono de las nieves. Nació el 26 de julio de 2025 en el zoológico de Ichikawa y, desde sus primeros días, su historia llamó la atención. Poco después de nacer, fue rechazado por su madre, algo que puede ocurrir cuando se trata de hembras primerizas. Esa situación obligó a los cuidadores a buscar una forma de acompañarlo y brindarle seguridad.

La solución fue tan simple como poderosa: le dieron un peluche de orangután, un muñeco grande que el monito adoptó como su figura de apego. Desde entonces, Punch casi no se separa de él. En varios videos se le ve abrazándolo, apoyando su cabeza o escondiéndose detrás del juguete cuando se siente inseguro.

Publicidad

Puedes leer: Punch el mono: El tierno y triste motivo por el cual su mamá lo rechazó

¿Qué pasó con Punch el mono?

¿Cómo va el proceso de adaptación de Punch?

Su fama explotó cuando se difundieron clips en los que, tras intentar acercarse a otros macacos adultos, regresaba rápidamente a su peluche para buscar refugio. Esa imagen tocó fibras en millones de personas alrededor del mundo, que comenzaron a seguir su evolución día a día.

Con el paso de los meses, Punch ha ido dando pequeños pasos en su proceso de integración con el grupo. Aunque todavía depende mucho de su juguete, ya se le observa más curioso y atento a lo que pasa a su alrededor. El gesto de mover la manita frente al público se suma ahora como un nuevo capítulo en su historia.

Puedes leer: Final feliz para Punch, el mono bebé que su mamá rechazó y encontró amor en un peluche

El momento del “saludo” no ocurrió en cualquier contexto. Fue justo cuando los altavoces anunciaban que el zoológico estaba por cerrar. Punch, que se encontraba cerca de la zona visible para los visitantes, levantó los brazos varias veces.

Algunos lo vieron como un simple estiramiento; otros, como una despedida consciente. El noticiero japonés optó por la interpretación más emotiva: el monito habría aprendido a responder a la presencia humana con un gesto reconocible.

Publicidad

En marzo de 2026, los reportes indican que su integración social continúa de forma gradual. Sigue cargando su peluche, pero ya no permanece todo el tiempo aislado. Su actitud frente a los visitantes también ha cambiado: ahora se queda mirando, se mueve más y, como mostró el video reciente, incluso parece despedirse.