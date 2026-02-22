Final feliz para Punch, el mono bebé que su mamá rechazó y encontró amor en un peluche

Punch es un pequeño macaco japonés de unos seis meses que vive en el Zoológico de Ichikawa City, cerca de Tokio. Su historia comenzó de manera dura: poco después de nacer, su madre lo rechazó.

Los especialistas explican que este comportamiento puede presentarse cuando la madre es inexperta o está bajo estrés. Para Punch, esto significó quedarse sin el contacto constante que un primate bebé necesita para desarrollarse con normalidad.

Ante esa situación, los cuidadores buscaron una solución rápida para evitar que el monito quedara aislado. Decidieron darle un peluche de orangután para que tuviera algo a qué aferrarse. Ese objeto se convirtió en su refugio.

Desde entonces, Punch empezó a cargarlo a todas partes: dormía abrazado a él, lo llevaba cuando caminaba y hasta lo protegía cuando se sentía intimidado.

Los videos comenzaron a circular en redes sociales y no tardaron en volverse virales. En las grabaciones se ve al monito caminando con el muñeco pegado al pecho, como si fuera su única compañía. Cuando otros macacos se acercaban de forma brusca, Punch corría de inmediato a esconderse con su peluche, buscando seguridad.

Final feliz para Punch, el mono bebé que su mamá rechazó

El proceso para integrarlo con la manada no fue sencillo. En varias ocasiones, fue visto siendo arrastrado o ahuyentado por machos dominantes, lo que reforzaba su apego al muñeco.

Al haber pasado sus primeros meses rodeado de humanos y de un objeto inanimado, le costaba entender las normas sociales de su especie. Mientras los otros macacos interactuaban entre ellos, Punch prefería mantenerse a un lado, siempre con su peluche entre los brazos.

Con el paso de los días, los cuidadores continuaron observando su comportamiento y permitiendo acercamientos controlados con otros miembros del grupo. Aunque al principio parecía que el muñeco sería su único apoyo, poco a poco comenzaron a aparecer señales distintas.

En uno de los videos más recientes, un mono adulto llamado Onsing se acercó a Punch y lo rodeó con sus brazos en un gesto que muchos interpretaron como el primer acto claro de aceptación. Esa escena marcó un cambio importante: el pequeño ya no estaba solo frente a los demás.

Punch finalmente fue aceptado por la manada

Desde entonces, se ha visto a Punch soltando su peluche por momentos para interactuar con otros macacos. Ya no pasa todo el tiempo aferrado al muñeco y empieza a moverse con más confianza dentro del grupo. Aunque todavía lo conserva cerca, ahora lo deja a un lado cuando se siente acompañado.

La historia del monito con el peluche ha conmovido a miles de personas en redes sociales, que han seguido su evolución día a día. Las imágenes de Punch durmiendo abrazado a su muñeco y luego recibiendo un abrazo real se han convertido en símbolo de su proceso de adaptación.