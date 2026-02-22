La embarrada de La Liendra y Dani Duke por matrimonio de Jhonny Rivera; el artista reaccionó

La Liendra y Dani Duke vivieron un momento tan insólito como divertido al llegar a la boda de Jhonny Rivera un día antes de lo previsto.

La pareja de creadores de contenido viajó el 21 de febrero creyendo que la ceremonia se realizaba ese día, cuando en realidad el evento está programado para este domingo 22. La confusión quedó registrada en un video que no tardó en volverse viral entre sus seguidores.

El episodio fue compartido por La Liendra, quien relató con humor cómo organizaron el viaje pensando que llegarían justo a tiempo. Según contó, no encontraron vuelos disponibles y por eso decidieron recorrer el trayecto por carretera, lo que implicó cerca de ocho horas de viaje. Todo se planeó con la idea de no llegar tarde a la ceremonia.

En el video, Dani Duke aparece visiblemente molesta mientras se arregla a toda velocidad, convencida de que iban retrasados. La Liendra, entre risas, narraba que incluso estuvieron cerca de tener un percance por intentar llegar rápido. La tensión aumentó cuando arribaron al lugar y encontraron la iglesia completamente cerrada.

Ese momento los hizo pensar que habían perdido la boda. “Qué pena con Johnny”, dijo La Liendra entre carcajadas, mientras intentaba explicar la situación.

Minutos después, se dieron cuenta del error: la ceremonia no era ese día, sino al siguiente. La reacción de ambos fue de sorpresa y alivio, al entender que en realidad habían llegado demasiado temprano.

Matrimonio de Jhonny Rivera /Foto: redes sociales

El video generó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos seguidores bromearon con que al menos serían los primeros en llegar al evento, mientras otros se reían de Dani Duke arreglándose con afán para una boda que todavía no comenzaba.

La novia reaccionó a la embarrada de La Liendra y Dani Duke

La respuesta de Jenny López, prometida de Jhonny Rivera, no se hizo esperar. Con tono divertido, reaccionó al video escribiendo: “Jajajajajajajaja, mañana nos vemos”. Su comentario desató aún más reacciones y fue tomado por muchos como una muestra del buen ambiente previo a la boda.

La también cantante había emocionado recientemente a sus seguidores al mostrar el vestido que usará en la ceremonia. Además, confirmó que el evento se realizará en el corregimiento de Arabia, en Pereira, durante la tarde del 22 de febrero. Ese dato reforzó el interés de los internautas, que ya siguen de cerca cada detalle del matrimonio.

Por estos días, ya se conocen varios aspectos de cómo será la celebración. Se sabe que la ceremonia se hará en una capilla del lugar y que contará con invitados del mundo del entretenimiento. También se ha hablado de una decoración sobria y de una fiesta posterior con música en vivo, lo que ha mantenido a los seguidores atentos a cualquier nueva información.