La Liendra explotó en la cancha y casi se va a los puños en pleno partido

La Liendra volvió a ser tendencia en redes sociales tras protagonizar un tenso momento durante un partido de fútbol que estuvo a punto de terminar en pelea. El episodio, ocurrido en pleno juego y registrado en video, generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes se mostraron divididos entre la sorpresa, la preocupación y el respaldo al creador de contenido.

El influencer, uno de los más reconocidos del país, atraviesa una etapa en la que ha buscado renovar su imagen digital con contenido más positivo, una faceta que ha sido bien recibida por gran parte de su audiencia. Sin embargo, situaciones como esta vuelven a poner su vida personal y sus reacciones bajo el escrutinio público, especialmente cuando ocurren en escenarios tan visibles como una cancha de fútbol.

Video de la pelea de La Liendra

El propio La Liendra compartió en sus redes sociales el video del incidente, en el que se observa cómo el ambiente del partido se fue tornando cada vez más tenso. Durante varias jugadas, un rival protagonizó choques constantes con el influencer, quien inicialmente intentó mantener la calma y continuar con el juego.

La situación escaló cuando, en una misma acción, el contrincante terminó pisándole el pie y golpeándolo en el rostro mientras disputaban el balón. Minutos después, según se aprecia en el clip, el mismo jugador lo atacó por la espalda, lo empujó y le lanzó un golpe, lo que provocó la reacción inmediata de La Liendra.

En ese instante, el creador de contenido se dio la vuelta y encaró a su rival. Ambos intercambiaron manotazos y adoptaron una postura de defensa, dando la impresión de que el enfrentamiento podía pasar a mayores. No obstante, la rápida intervención de los demás jugadores evitó que la situación se descontrolara y el partido pudo continuar sin consecuencias mayores.

Aunque el momento fue claramente caliente, el propio influencer dejó claro que todo quedó en la cancha. Al finalizar el video, optó por bajarle el tono a la polémica con humor, asegurando que, tras el partido, el ambiente se calmó por completo y que incluso terminó en buenos términos con el jugador involucrado.

Las reacciones no se hicieron esperar. En la publicación, cientos de usuarios comentaron lo ocurrido, algunos destacando que lo mejor fue evitar una pelea, otros señalando que todo tiene un límite dentro del juego, y varios más interpretando el episodio como una provocación innecesaria en busca de atención.

El hecho volvió a abrir el debate sobre la intensidad del fútbol amateur, el manejo de la ira en escenarios deportivos y la exposición constante de figuras públicas, donde cualquier reacción termina amplificada en redes sociales.